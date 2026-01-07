نونو أوت؟ نوتنجهام يعمق جراح وست هام بهزيمة ومباراة عاشرة بلا فوز

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 00:08

كتب : FilGoal

مورجان جيبس وايت

حول نوتنجهام فورست تأخره أمام وست هام يونايتد للفوز بهدفين لهدف في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وفاز نوتنجهام على وست هام ليرفع رصيده إلى النقطة 21 في المركز الـ17، ويتوقف رصيد المطارق عند النقطة 14 في المركز الـ18 والذي يؤدي للهبوط.

ولم يحقق وست هام الفوز في آخر 10 مباريات له في الدوري الإنجليزي، بعدما تعادل 5 مرات وخسر مثلهم.

ليقترب نونو إسبريتو سانتو مدرب وست هام من الرحيل بسبب سوء النتائج، وذلك بعدما رحل في بداية الموسم عن نوتنجهام لتراجع النتائج أيضا.

تقدم وست هام في الدقيقة 13 بهدف سجله موريلو مدافع نوتنجهام بالخطأ في مرماه بعد رأسية من توماس سوتشيك.

وتعادل نوتنجهام في الدقيقة 55 عن طريق نيكولاس دومينيجيز.

وسجل مورجان جيبس وايت هدف فوز نوتنجهام في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

