مؤتمر ديسابر: محبطون من خسارة الجزائر.. وليس لدي ما ألوم عليه اللاعبين

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 23:26

كتب : FilGoal

سيباستيان ديسابر

يشعر الفرنسي سيبستيان ديسابر مدرب الكونغو بالإحباط بعد الخسارة أمام الجزائر.

وحجز منتخب الجزائر مقعدا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد تسديدة صاروخية من عادل بولبينة في الوقت القاتل. (طالع التفاصيل)

وقال ديسابر في مؤتمر صحفي: "محبطون من الخسارة أمام الجزائر، المباراة كانت رائعة، وفريقي قاتل حتى آخر دقيقة، لكن ذلك لم يكن كافيا".

وأضاف "هدف الجزائر جاء من كرة مرتدة حاسمة، وليس لدي ما ألوم عليه اللاعبين".

وأتم "علينا الآن دراسة مواطن الخلل واستخلاص الدروس قبل خوض تصفيات الملحق العالمي لكأس العالم في مارس المقبل".

وسجل عادل بولبينة هدف انتصار الجزائر على الكونغو في الدقيقة 119 بتسديدة صاروخية، بعد مباراة امتدت لشوطين إضافيين.

وبذلك سيلعب منتخب الجزائر أمام نيجيريا يوم السبت المقبل ضمن ربع النهائي.

