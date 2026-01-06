حجز منتخب الجزائر مقعدا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد تسديدة صاروخية من عادل بولبينة في الوقت القاتل.

وسجل بولبينة هدف انتصار الجزائر على الكونغو في الدقيقة 119 بتسديدة صاروخية، بعد مباراة امتدت لشوطين إضافيين.

وبذلك سيلعب منتخب الجزائر أمام نيجيريا يوم السبت المقبل ضمن ربع النهائي.

مات واقفا

ميشيل نكوكا مبولادينجا مشجع الكونغو الديمقراطية بات هذا الاسم الأشهر بين مشجعي كأس أفريقيا 2025 بعد أن اتخذ وضعية تمثال خلال المباريات للتذكير ببطل استقلال بلاده باتريس لومومبا الذي ساهم في إنهاء الحكم الاستعماري البلجيكي للكونغو عام 1960.

ويرفع "لومومبا" كما يطلق على هذا المشجع لشبهه بزعيم بلاده الراحل، ذراعه اليمنى ويبقى ثابتا تماما خلال المباريات متخذاً وضعية تمثال لومومبا التذكاري في كينشاسا، ويحافظ على هذه الوضعية طوال المباراة.

الزعيم الحقيق لومومبا تم التخلص من جثتة بعد 4 أيام من اغتياله بتقطيعها إلى قطع صغيرة باستخدام منشار يدوي وإذابتها في حمض الكبريتيك، حيث اعترف ضابط شرطة بلجيكي يدعى جيرارد سويت في لقاء تلفزيوني بأنه كان مكلفا بالمهمة.

مبولادينجا قال في تصريحات للصحفيين: "كل شخص يؤدي دوره، وأنا أقوم بدوري. اللاعبون يعرفونني، لكنني لم أتحدث معهم شخصيا. إنهم سعداء جدا بما أفعله"

لكن المشجع نكوكا مبولادينجا تلقى صدمة في الدقيقة الأخيرة أثناء وقوفه لتشجيع منتخب بلاده، بعدما سدد بولبينة تسديدة أشبه بالرصاصة سكنت شباك الكونغو.



































وصف المباراة

بدأ منتخب الجزائر المباراة بضغط هجومي على مرمى الكونغو بحثا عن تسجيل الهدف الأول.

وانطلق رياض محرز من الجهة اليسرى بعدما تسلم تمريرة إسماعيل بناصر لكنها طالت عليه قبل الانفراد التام بمرمى الكونغو.

ورد منتخب الكونغو بتسديدة قوية عن طريق سيدريك باكامبو لكن لوكا زيدان حارس الجزائر تصدى لها ببراعة.

وسدد إبراهيم مازة تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى لكنها مرت بجوار مرمى الكونغو.

ومع بداية الشوط الثاني تعرض إسماعيل بن ناصر للإصابة، ونزل حيماد عبدلي بدلا منه في الدقيقة 49.

وسدد مازا مجددا من داخل منطقة الجزاء بعد استلامه عرضية من ركلة حرة.

وأجرى فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر تبديلا بنزول أنيس حاج موسى بدلا من رياض محرز في الدقيقة 71

وارتقى بغداد بونجاح عاليا، لكن رأسيتة القوية افتقرت للدقة ومرت بمحاذاة القائم الأيمن لمنتخب الكونغو.

وأهدر فيستون ماييلي فرصة محققة لتسجيل هدف في الوقت القاتل ومرت الكرة أمامه بقليل داخل منطقة الجزاء.

الشوط الأول الإضافي

واصل منتخب الجزائر ضغطه الهجومي على مرمى الكونغو بحثا عن تسجيل هدف التقدم.

وسدد بغداد بونجاح تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى مرت بجوار القائم.

وانطلق محمد أمين عمورة من الجهة اليسرى وأرسل عرضية خطيرة أبعدها دفاع الكونغو.

الشوط الثاني الإضافي

شهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني الإضافي تبادل السيطرة على وسط الملعب بين المنتخبين.

وتصدى ليونيل مباسي-نزاو ببراعة حارس الكونغو لتسديدة فارس شعيبي، الذي وجد مساحة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية نحو الزاوية اليسرى.

ورد منتخب الكونغو بفرصة خطيرة لكن الكرة طالت ووصلت إلى الحارس لوكا زيدان.

وسجل عادل بولبينة هدفا صاروخيا بعد تسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 119.

وحافظ منتخب الجزائر على تقدمه ليحجز مقعدا في ربع النهائي ويواجه نيجيريا.