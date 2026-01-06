انتهت أمم إفريقيا - كوت ديفوار (3)-(0) بوركينا فاسو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب كوت ديفوار كمتصدر للمجموعة السادسة، فيما تأهل بوركينا فاسو وصيف للمجموعة الخامسة.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام منتخب مصر في ربع النهائي.

نهاية المباراة بفوز كوت ديفوار 3-0 والتأهل إلى ربع النهائي لمواجهة مصر.

ق 87: جووووول كوت ديفوار تسجل الهدف الثالث عن طريق توري بعدما انفرد بالحارس وأسكنها الزاوية الضيقة في الشباك.

ق 80: خروج أماد ديالو

ق 71: تبديلان لبوركينا فاسو بنزول برتراند تراوي وكابوري بدلا من سيرياك إيري وستيف ياجو

ق 67: تصويبة قوية من تابسوبا اصطدمت بالحائط البشري.

ق 66: بطاقة صفراء لـ إبراهيم سنجاري لاعب كوت ديفوار بعد تدخل القوي على لاعب بوركينا فاسو

ق 62: هدف محقق ضائع لبوركينا فاسو بتسديدة عن طريق مهاجم الفريق تراروي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس يحيى فوفانا وأنقذ مرماه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم كوت ديفوار 2-0.

ق 42: نزول بلاتي توريه بدلا من أدامو ناجالو في أول تبديلات بوركينا فاسو.

ق 40: دانجو واتارا لاعب بوركينا فاسو ينطلق من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ويسدد في الزاوية الضيقة لتصطدم بالقائم.

ق 32: جوووول يان ديوماندي يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية على يمين الحارس.

ق 20: جوووول أماد ديالو يسجل الهدف الأول لـ كوت ديفوار وسط اعتراضات من لاعبي بوركينا فاسو مطالبين بخطأ

ق 17: فرصة خطيرة أولى لبوركينا فاسو بعد كرة عرضية قوية من لاسينا تراروي مرت بجوار حارس كوت ديفوار بالعرض دون متابعة .

ق 16: خطأ من لاعب بوركينا فاسو في تنفيذ ضربة المرمى لتصل إلى جيسان على حدود منطقة الجزاء.. ولكن التسديدة جاءت أعلى العارضة.

ق 15: تسديدة قوية من كيسي من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى تمر أعلى العارضة.

ق 8: ديالو يهدد مرمى بوركينا فاسو للمرة الثانية بطريقة رائعة ليسدد بجوار القائم الأيمن للحارس.

ق 7: ديالو يسدد الضربة الحرة ولكن مرت أعلى العارضة.

ق 6: بطاقة صفراء لـ أدامو ناجالو لاعب بوركينا فاسو بعد عرقلة أماد ديالو على حدود منطقة الجزاء.

ق 4: تسديدة عن طريق سعيدو سيمبوري لاعب بوركينا فاسو من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بثبات.

بداية المباراة