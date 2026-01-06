توتنام يرفض الاستسلام في سباق التعاقد مع ظهير أيسر سانتوس

ترفض إدارة توتنام هوتسبير الاستسلام في سباق التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي الشاب سوزا لاعب سانتوس، رغم المنافسة القوية من تشيلسي وعدة أندية أوروبية، في ظل تمسك النادي البرازيلي بالحصول على ما يقارب 20 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب.

ويبلغ سوزا من العمر 19 عامًا، وقدم مستويات لافتة مع سانتوس خلال 38 مباراة رسمية، ما دفع البعض لمقارنته بأسطورة البرازيل وريال مدريد السابق مارسيلو، وهو ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية الكبرى، من بينها تشيلسي وميلان الإيطالي. وذكر موقع TEAMtalk أن توتنام دخل بالفعل في سباق ضم اللاعب، لكنه فشل في محاولته الأولى بعدما تقدم بعرض بلغت قيمته 10 ملايين يورو.

وأوضح التقرير أن سبيرز “يرفض التخلي” عن الصفقة، مع استمرار المحادثات مع سانتوس، مشيرًا إلى أن اهتمام توتنام يعد الأكثر تقدمًا بين جميع الأطراف المهتمة باللاعب، رغم المنافسة من نيوكاسل يونايتد ومجموعة سيتي المالكة لمانشستر سيتي، إلى جانب اهتمام آخر من أندية في ألمانيا وإسبانيا، مع ترجيح كفة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

ويمتد عقد سوزا مع سانتوس حتى ديسمبر 2028، وهو ما يمنح النادي البرازيلي قوة تفاوضية كبيرة. وفي توتنام، يمتلك المدرب توماس فرانك كل من جيد سبينس وديستيني أودوجي كخيارات أساسية في مركز الظهير الأيسر، إلا أن أودوجي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الحالية.

وقد يرى توتنام في سوزا خيارًا مناسبًا لتأمين هذا المركز في ظل الإصابات، مع العمل على تطويره تدريجيًا، أو التعاقد معه كاستثمار للمستقبل، على أن يتم إعارته لاكتساب الخبرات قبل دمجه لاحقًا ضمن الفريق الأول.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com