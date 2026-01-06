الشرق الأوسط: لاعب أهلي جدة يزامل حجازي في نيوم

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 16:34

كتب : FilGoal

أيمن فلاتة - المنتخب السعودي

أوضحت جريدة الشرق الأوسط أيمن فلاتة لاعب أهلي جدة بات قريباً من الانتقال لنادي نيوم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر التقرير أن اللاعب سينتقل إلى نيوم الذي يضم أحمد حجازي حتى نهاية الموسم.

يذكر أن فلاتة وقّع عقدا مع أهلي جدة لمدة 4 مواسم حتى نهاية موسم 2029.

وقد مثل اللاعب المنتخبات السعودية في الفئات السنية، وانضم لصفوف المنتخب السعودي الأول في فترة سابقة.

ولعب أيمن فلاتة لنادي ضمك في الموسم الماضي بنظام الإعارة في 28 مباراة في مختلف المسابقات.

وشارك في 18 منها بشكل أساسي، وسجل هدفاً وحيداً، ويشغل مركز المحور الدفاعي.

وكان التعاقد مع أيمن فلاتة برغبة من المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه بعد الإصابة التي لحقت بلاعبي المحور في الفريق عبد الملك العييري وعباس الحسن، والتي تغيبهما لفترة طويلة.

