ماريسكا: أترك تشيلسي وهو في المكان الذي يستحقه

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 16:26

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

بعث إنزو ماريسكا المدير الفني السابق لتشيلسي رسالة وداعية إلى جماهير ناديه بعد إقالته.

وكان تشيلسي أعلن رحيل الإيطالي إنزو ماريسكا عن تدريب الفريق بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وكتب المدرب الإيطالي عبر حسابه على إنستجرام: "أترك تشيلسي وهو أفضل قليلا مما وجدته".

وأضاف "أرحل وأنا أشعر بالسلام الداخلي لأنني أغادر ناديًا عريقًا مثل تشيلسي وهو في المكان الذي يستحقه".

وتابع "دعم الجماهير كان حاسما للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا والتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، انتصارات سأحملها دائما في قلبي".

وأتم "أشكر بشكل خاص جميع اللاعبين وأتمنى التوفيق للفريق في النصف الثاني من الموسم والمستقبل".

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

وعلى الصعيد الأوروبي، فيتواجد الفريق في المركز الـ 13 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط بالتساوي مع برشلونة وسبورتنج لشبونة ونيوكاسل.

وأعلن نادي تشيلسي يوم الثلاثاء تعيين ليام روسنيور كمدير فني جديد للفريق.

ووقع المدرب الإنجليزي على عقد مع النادي اللندني يستمر حتى عام 2032.

