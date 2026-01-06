ذا أثليتك: أموريم سيحصل على 10 ملايين إسترليني بعد الإقالة من مانشستر يونايتد

كشف موقع ذا أثليتك عن القيمة التي سيحصل عليها روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد.

وفقا لذا أثليتك فإن أموريم سيحصل على قيمة عقده بالكامل والبالغة 10 ملايين إسترليني برفقة جهازه الفني.

وأشار الموقع إلى أن مانشستر يونايتد لن يتمكن من خفض قيمة المستحقات المتبقية لأموريم والحالة الوحيدة التي كانت ستؤدي إلى خفض راتبه هو إنهاء الدوري في مركز متأخر.

المدرب البرتغالي صاحب الـ40 عاما تولى تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر 2024.

إجمالا لعب مانشستر يونايتد تحت قيادة أموريم 63 مباراة في كافة البطولات، فاز في 25 بنسبة بلغت 40 %، وتعادل في 15، فيما تعرض للخسارة في 23 مباراة.

ويحتل هذا الموسم مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 31 نقطة من 8 فوز، وتعادل في 7 مباريات، والخسارة 5 مواجهات.

الموسم السابق احتل مانشستر يونايتد المركز الـ15 برصيد 42 نقطة، وخسر نهائي الدوري الأوروبي لحساب توتنام هوتسبير.

وكان مانشستر يونايتد من بين الأندية الأكثر إنفاقا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بـ200 مليون يورو، بعدما ضم بنجامين سيسكو من لايبزيج، وبريان مبومو من برينتفورد، وماتيوس كونيا من ولفرهامبتون، والحارس سيني لامنس من ريال أنتويرب.

فيما استغنى عن جارناتشو، وأنتوني، وهويلوند، وليندلوف، وماركوس راشفورد، وجادون سانشو، وأندري أونانا، وكريستيان إريكسن، وجوني إيفانز.

يأتي ذلك بعد موسم واحد من ضم ليني يورو من ليل، ومانويل أوجارتي من باريس سان جيرمان، وماتياس دي ليخت ونصير مزراوي من بايرن ميونيخ، وجوشوا زيركزي من بولونيا، وباتريك دورجو من ليتشي، وأيدن هيفن من ناشئي أرسنال.