جوارديولا يوضح إصابة روبن دياز.. وموقفه من صفقات يناير

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن ناديه لن يبرم صفقات كثيرة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل الإصابات التي ضربت الفريق.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "روبن دياز سيغيب لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع بسبب الإصابة".

وأضاف المدرب الإسباني "يوشكو جفارديول سيغيب لفترة طويلة، لكن ناثان أكي بخير".

وتابع "أنا سعيد جدا بالفريق الذي كان معنا في فترة الإعداد للموسم وخلال الموسم الجاري، نتمنى عودة يوشكو جفارديول وروبن دياز قريبا، وكذلك جون ستونز".

وأردف "كما نتطلع إلى عودة لاعبينا من كأس أمم إفريقيا (عمر مرموش وريان آيت نوري)، لتجاوز هذه المرحلة والمضي قدمًا نحو المرحلة التالية".

وأكمل"لدينا عبد القادر خوسانوف وأكي في قلب الدفاع، كما عاد ماكس ألين من فترة إعارته في واتفورد".

وأتم "ربما نضيف بعض التدعيمات، لكن الوضع مختلف تماما عن الموسم الماضي. لن نقوم بشراء 4 أو 5 لاعبين كما حدث في الشتاء الماضي".

وضم سيتي في يناير الماضي كل من عمر مرموش وريان آيت نوري وعبد القادر خوسانوف وفيتور ريس بسبب الإصابات الكثيرة التي ضربت الفريق وقتها.

إلى ذلك، يدرس مانشستر سيتي التحرك للتعاقد مع مارك جيهي قائد كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وينتهي عقد جيهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري، وكان قريبا للغاية من الانتقال إلى ليفربول في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن سيتي يفكر في ذلك في ظل الإصابات التي تعرض لها روبن دياز ويوشكو جفارديول مؤخرا.