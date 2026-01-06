جوارديولا يوضح إصابة روبن دياز.. وموقفه من صفقات يناير

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 15:41

كتب : FilGoal

جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن ناديه لن يبرم صفقات كثيرة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل الإصابات التي ضربت الفريق.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "روبن دياز سيغيب لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع بسبب الإصابة".

وأضاف المدرب الإسباني "يوشكو جفارديول سيغيب لفترة طويلة، لكن ناثان أكي بخير".

أخبار متعلقة:
يامال: المسجد يمنحنا كمسلمين سلاما أكبر قائمة ريال مدريد - غياب مبابي.. وعودة ترينت وهاوسن لخوض كأس السوبر الإسباني لا جازيتا ديلو سبورت: انتقال كييزا لـ يوفنتوس يعتمد على مستقبل صلاح أس: تأكد غياب مبابي عن السوبر الإسباني

وتابع "أنا سعيد جدا بالفريق الذي كان معنا في فترة الإعداد للموسم وخلال الموسم الجاري، نتمنى عودة يوشكو جفارديول وروبن دياز قريبا، وكذلك جون ستونز".

وأردف "كما نتطلع إلى عودة لاعبينا من كأس أمم إفريقيا (عمر مرموش وريان آيت نوري)، لتجاوز هذه المرحلة والمضي قدمًا نحو المرحلة التالية".

وأكمل"لدينا عبد القادر خوسانوف وأكي في قلب الدفاع، كما عاد ماكس ألين من فترة إعارته في واتفورد".

وأتم "ربما نضيف بعض التدعيمات، لكن الوضع مختلف تماما عن الموسم الماضي. لن نقوم بشراء 4 أو 5 لاعبين كما حدث في الشتاء الماضي".

وضم سيتي في يناير الماضي كل من عمر مرموش وريان آيت نوري وعبد القادر خوسانوف وفيتور ريس بسبب الإصابات الكثيرة التي ضربت الفريق وقتها.

إلى ذلك، يدرس مانشستر سيتي التحرك للتعاقد مع مارك جيهي قائد كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وينتهي عقد جيهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري، وكان قريبا للغاية من الانتقال إلى ليفربول في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن سيتي يفكر في ذلك في ظل الإصابات التي تعرض لها روبن دياز ويوشكو جفارديول مؤخرا.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي
نرشح لكم
ماريسكا: أترك تشيلسي وهو في المكان الذي يستحقه ذا أثليتك: أموريم سيحصل على 10 ملايين إسترليني بعد الإقالة من مانشستر يونايتد إيدي هاو يتحدث عن إمكانية تدريب مانشستر يونايتد لا جازيتا ديلو سبورت: انتقال كييزا لـ يوفنتوس يعتمد على مستقبل صلاح تشيلسي يعلن اسم مدربه الجديد روسنيور: سأكون المدرب الجديد لـ تشيلسي تقرير: سلوت مهدد بالإقالة مانشستر سيتي يعلن إصابة مدافعه بكسر في الساق
أخر الأخبار
مؤتمر جارسيا: أتعلم من تير شتيجن وتشيزني.. وبلباو قوي في الهجوم 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
كومان جاهز لمواجهة القادسية 8 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر فليك: علينا أن نعمل على ضم كانسيلو.. ونريد التتويج بالسوبر الإسباني 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أمم إفريقيا - مازة ومحرز يقودان الجزائر.. وثنائي في هجوم الكونغو الديمقراطية 28 دقيقة | أمم إفريقيا
زيادة الجوائز المالية للسوبر الإسباني 36 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: جاري أونيل يخلف روسنيور في ستراسبورج 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشرق الأوسط: لاعب أهلي جدة يزامل حجازي في نيوم 55 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا - بسبب مرض والدته.. أكور آدامز يترك معسكر منتخب نيجيريا 56 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520696/جوارديولا-يوضح-إصابة-روبن-دياز-وموقفه-من-صفقات-يناير