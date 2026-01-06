يامال: المسجد يمنحنا كمسلمين سلاما أكبر

أوضح لامين يامال لاعب برشلونة أن المسجد يمنح المسلمين سلاما أكبر.

لامين يامال النادي : برشلونة برشلونة

وزار اللاعب المغربي الأصل جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي.

وقال يامال على هامش الزيارة: "المسجد يمنح الكثير من السلام، أيا كان دينك إذا ذهبت ستشعر بالسلام، بالنسبة لنا كمسلمين يعطي سلاما أكبر".

وأنهى حديثه قائلا: "كانت لحظة هادئة في الرحلة مع عائلتي وأصدقائي واستمتعت جدا".

وخاض اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، 21 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

وسجل الجناح الأيمن 9 أهداف بالإضافة إلى صناعة 11 هدفا خلال 1776 دقيقة لعبها.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتلتيك بلباو في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني غدا الأربعاء.