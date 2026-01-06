يامال: المسجد يمنحنا كمسلمين سلاما أكبر

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 14:59

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

أوضح لامين يامال لاعب برشلونة أن المسجد يمنح المسلمين سلاما أكبر.

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

وزار اللاعب المغربي الأصل جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي.

وقال يامال على هامش الزيارة: "المسجد يمنح الكثير من السلام، أيا كان دينك إذا ذهبت ستشعر بالسلام، بالنسبة لنا كمسلمين يعطي سلاما أكبر".

أخبار متعلقة:
سبورت: برشلونة يدرس ضم جوريتسكا رومانو: برشلونة يتقدم بعرض إلى الهلال من أجل كانسيلو هزم إنتر.. رومانو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع الهلال لاستعارة كانسيلو قائمة برشلونة - عودة أراوخو للمشاركة في السوبر الإسباني

No description available.

وأنهى حديثه قائلا: "كانت لحظة هادئة في الرحلة مع عائلتي وأصدقائي واستمتعت جدا".

وخاض اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، 21 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

وسجل الجناح الأيمن 9 أهداف بالإضافة إلى صناعة 11 هدفا خلال 1776 دقيقة لعبها.

No description available.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتلتيك بلباو في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني غدا الأربعاء.

برشلونة لامين يامال
نرشح لكم
مؤتمر جارسيا: أتعلم من تير شتيجن وتشيزني.. وبلباو قوي في الهجوم مؤتمر فليك: علينا أن نعمل على ضم كانسيلو.. ونريد التتويج بالسوبر الإسباني سكاي: جاري أونيل يخلف روسنيور في ستراسبورج ماريسكا: أترك تشيلسي وهو في المكان الذي يستحقه إيدي هاو يتحدث عن إمكانية تدريب مانشستر يونايتد قائمة ريال مدريد - غياب مبابي.. وعودة ترينت وهاوسن لخوض كأس السوبر الإسباني لا جازيتا ديلو سبورت: انتقال كييزا لـ يوفنتوس يعتمد على مستقبل صلاح تقرير: إنتر يقرر عدم ضم أي لاعب بعد فشل صفقة كانسيلو
أخر الأخبار
مباشر كأس إفريقيا - الجزائر (0)-(0) الكونغو دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير: الهلال يضع سورلوث خيارا رئيسيا لتدعيم هجومه 8 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر جارسيا: أتعلم من تير شتيجن وتشيزني.. وبلباو قوي في الهجوم 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
كومان جاهز لمواجهة القادسية 27 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر فليك: علينا أن نعمل على ضم كانسيلو.. ونريد التتويج بالسوبر الإسباني 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أمم إفريقيا - مازة ومحرز يقودان الجزائر.. وثنائي في هجوم الكونغو الديمقراطية 48 دقيقة | أمم إفريقيا
زيادة الجوائز المالية للسوبر الإسباني 55 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: جاري أونيل يخلف روسنيور في ستراسبورج ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520695/يامال-المسجد-يمنحنا-كمسلمين-سلاما-أكبر