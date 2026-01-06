يامال: المسجد يمنحنا كمسلمين سلاما أكبر
الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 14:59
كتب : FilGoal
أوضح لامين يامال لاعب برشلونة أن المسجد يمنح المسلمين سلاما أكبر.
لامين يامال
النادي : برشلونة
وزار اللاعب المغربي الأصل جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي.
وقال يامال على هامش الزيارة: "المسجد يمنح الكثير من السلام، أيا كان دينك إذا ذهبت ستشعر بالسلام، بالنسبة لنا كمسلمين يعطي سلاما أكبر".
وأنهى حديثه قائلا: "كانت لحظة هادئة في الرحلة مع عائلتي وأصدقائي واستمتعت جدا".
وخاض اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، 21 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.
وسجل الجناح الأيمن 9 أهداف بالإضافة إلى صناعة 11 هدفا خلال 1776 دقيقة لعبها.
ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتلتيك بلباو في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني غدا الأربعاء.
نرشح لكم
مؤتمر جارسيا: أتعلم من تير شتيجن وتشيزني.. وبلباو قوي في الهجوم مؤتمر فليك: علينا أن نعمل على ضم كانسيلو.. ونريد التتويج بالسوبر الإسباني سكاي: جاري أونيل يخلف روسنيور في ستراسبورج ماريسكا: أترك تشيلسي وهو في المكان الذي يستحقه إيدي هاو يتحدث عن إمكانية تدريب مانشستر يونايتد قائمة ريال مدريد - غياب مبابي.. وعودة ترينت وهاوسن لخوض كأس السوبر الإسباني لا جازيتا ديلو سبورت: انتقال كييزا لـ يوفنتوس يعتمد على مستقبل صلاح تقرير: إنتر يقرر عدم ضم أي لاعب بعد فشل صفقة كانسيلو
أخر الأخبار
كومان جاهز لمواجهة القادسية 27 دقيقة | سعودي في الجول