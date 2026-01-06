تشيلسي يعلن اسم مدربه الجديد

أعلن نادي تشيلسي يوم الثلاثاء تعيين ليام روسنيور كمدير فني جديد للفريق.

وكان تشيلسي أعلن رحيل الإيطالي إنزو ماريسكا عن تدريب الفريق بعد سلسلة من النتائج السيئة.

ووقع المدرب الإنجليزي على عقد مع النادي اللندني يستمر حتى عام 2032.

وقال روسينيور في تصريحات لموقع تشيلسي: "أنا ممتن جدًا وفخور بتعييني كمدير فني لنادي تشيلسي. هذا نادٍ له روح فريدة وتاريخ حافل بالبطولات".

وأضاف "وظيفتي هي الحفاظ على هذه الهوية وخلق فريق يعكس هذه القيم في كل مباراة نخوضها أثناء سعينا لمواصلة الفوز بالبطولات".

يصل روسنيور إلى ستامفورد بريدج بعد تدريب ستراسبورج الفرنسي، حيث قاد الفريق للتأهل إلى البطولات الأوروبية لأول مرة منذ 19 عامًا في موسمه الأول، وذلك بعد عمل كمدرب في إنجلترا مع هال سيتي ودربي كاونتي.

وتابع "أود أن أشكر جميع المعنيين على الثقة. سأبذل كل ما لدي لتحقيق النجاح الذي يستحقه هذا النادي".

وأكمل ليام "أؤمن بشدة بالعمل الجماعي والوحدة والتعاون والعمل من أجل بعضنا البعض، وستكون هذه القيم في قلب كل ما نقوم به، وهي أساس نجاحنا".

وشدد "أنا متحمس للعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين والجهاز الفني، لبناء روابط قوية داخل الملعب وخارجه، وخلق بيئة يشعر فيها الجميع بالاتحاد والدافع نحو نفس الهدف".

وواصل "هناك جوع حقيقي للفوز، وسأبذل كل ما لدي، يوميًا، لمساعدة هذا الفريق على المنافسة وتحقيق الانتصارات على أعلى مستوى، ليكون كل من له علاقة بالنادي فخورًا بتشيلسي".

وأوضحت تقارير عديدة أن وجود نادي ستراسبورج ضمن ملكية مجموعة بلو كو المالكة لتشيلسي سهل الأمر.

وقدّم روسنيور مستويات لافتة منذ توليه تدريب ستراسبورغ خلفاً لباتريك فييرا في صيف 2024.

إذ يحتل الفريق المركز السابع في الدوري الفرنسي، ويتصدر ترتيب مجموعته في دوري المؤتمر الأوروبي.

وقاد ماريسكا تشيلسي خلال 92 مباراة، فاز بـ55 منها، وتعادل في 16 وتلقى 21 خسارة.

وأفاد النادي اللندني في بيان: "يمكننا أن نعلن انفصالنا عن المدرب إنزو ماريسكا بالتراضي".

وأضاف البيان "خلال فترة توليه قيادة الفريق، قاد ماريسكا تشيلسي إلى تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهي إنجازات ستبقى جزءاً مهماً من تاريخ النادي في السنوات الأخيرة، ويتقدم النادي له بالشكر على جهوده وإسهاماته".

وتابع البيان "مع بقاء أهداف مهمة يتنافس عليها الفريق في 4 بطولات مختلفة، من بينها السعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يرى كلٌّ من ماريسكا وإدارة النادي أن إحداث تغيير في الوقت الحالي يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى المسار الصحيح".

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com