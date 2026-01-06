تشيلسي يعلن اسم مدربه الجديد

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 12:27

كتب : FilGoal

ليام روسينيور

أعلن نادي تشيلسي يوم الثلاثاء تعيين ليام روسنيور كمدير فني جديد للفريق.

وكان تشيلسي أعلن رحيل الإيطالي إنزو ماريسكا عن تدريب الفريق بعد سلسلة من النتائج السيئة.

ووقع المدرب الإنجليزي على عقد مع النادي اللندني يستمر حتى عام 2032.

أخبار متعلقة:
سيلتك يعلن تعيين مارتن أونيل كمدرب مؤقت روسنيور: سأكون المدرب الجديد لـ تشيلسي تقرير: سلوت مهدد بالإقالة هزم إنتر.. رومانو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع الهلال لاستعارة كانسيلو

وقال روسينيور في تصريحات لموقع تشيلسي: "أنا ممتن جدًا وفخور بتعييني كمدير فني لنادي تشيلسي. هذا نادٍ له روح فريدة وتاريخ حافل بالبطولات".

وأضاف "وظيفتي هي الحفاظ على هذه الهوية وخلق فريق يعكس هذه القيم في كل مباراة نخوضها أثناء سعينا لمواصلة الفوز بالبطولات".

يصل روسنيور إلى ستامفورد بريدج بعد تدريب ستراسبورج الفرنسي، حيث قاد الفريق للتأهل إلى البطولات الأوروبية لأول مرة منذ 19 عامًا في موسمه الأول، وذلك بعد عمل كمدرب في إنجلترا مع هال سيتي ودربي كاونتي.

وتابع "أود أن أشكر جميع المعنيين على الثقة. سأبذل كل ما لدي لتحقيق النجاح الذي يستحقه هذا النادي".

وأكمل ليام "أؤمن بشدة بالعمل الجماعي والوحدة والتعاون والعمل من أجل بعضنا البعض، وستكون هذه القيم في قلب كل ما نقوم به، وهي أساس نجاحنا".

Image

وشدد "أنا متحمس للعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين والجهاز الفني، لبناء روابط قوية داخل الملعب وخارجه، وخلق بيئة يشعر فيها الجميع بالاتحاد والدافع نحو نفس الهدف".

وواصل "هناك جوع حقيقي للفوز، وسأبذل كل ما لدي، يوميًا، لمساعدة هذا الفريق على المنافسة وتحقيق الانتصارات على أعلى مستوى، ليكون كل من له علاقة بالنادي فخورًا بتشيلسي".

وأوضحت تقارير عديدة أن وجود نادي ستراسبورج ضمن ملكية مجموعة بلو كو المالكة لتشيلسي سهل الأمر.

وقدّم روسنيور مستويات لافتة منذ توليه تدريب ستراسبورغ خلفاً لباتريك فييرا في صيف 2024.

إذ يحتل الفريق المركز السابع في الدوري الفرنسي، ويتصدر ترتيب مجموعته في دوري المؤتمر الأوروبي.

Image

وقاد ماريسكا تشيلسي خلال 92 مباراة، فاز بـ55 منها، وتعادل في 16 وتلقى 21 خسارة.

وأفاد النادي اللندني في بيان: "يمكننا أن نعلن انفصالنا عن المدرب إنزو ماريسكا بالتراضي".

وأضاف البيان "خلال فترة توليه قيادة الفريق، قاد ماريسكا تشيلسي إلى تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهي إنجازات ستبقى جزءاً مهماً من تاريخ النادي في السنوات الأخيرة، ويتقدم النادي له بالشكر على جهوده وإسهاماته".

وتابع البيان "مع بقاء أهداف مهمة يتنافس عليها الفريق في 4 بطولات مختلفة، من بينها السعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يرى كلٌّ من ماريسكا وإدارة النادي أن إحداث تغيير في الوقت الحالي يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى المسار الصحيح".

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

ليام روسنيور تشيلسي ستراسبورج
نرشح لكم
ماريسكا: أترك تشيلسي وهو في المكان الذي يستحقه ذا أثليتك: أموريم سيحصل على 10 ملايين إسترليني بعد الإقالة من مانشستر يونايتد إيدي هاو يتحدث عن إمكانية تدريب مانشستر يونايتد جوارديولا يوضح إصابة روبن دياز.. وموقفه من صفقات يناير لا جازيتا ديلو سبورت: انتقال كييزا لـ يوفنتوس يعتمد على مستقبل صلاح روسنيور: سأكون المدرب الجديد لـ تشيلسي تقرير: سلوت مهدد بالإقالة مانشستر سيتي يعلن إصابة مدافعه بكسر في الساق
أخر الأخبار
مؤتمر جارسيا: أتعلم من تير شتيجن وتشيزني.. وبلباو قوي في الهجوم 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
كومان جاهز لمواجهة القادسية 9 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر فليك: علينا أن نعمل على ضم كانسيلو.. ونريد التتويج بالسوبر الإسباني 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أمم إفريقيا - مازة ومحرز يقودان الجزائر.. وثنائي في هجوم الكونغو الديمقراطية 29 دقيقة | أمم إفريقيا
زيادة الجوائز المالية للسوبر الإسباني 36 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: جاري أونيل يخلف روسنيور في ستراسبورج 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشرق الأوسط: لاعب أهلي جدة يزامل حجازي في نيوم 56 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا - بسبب مرض والدته.. أكور آدامز يترك معسكر منتخب نيجيريا 57 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520682/تشيلسي-يعلن-اسم-مدربه-الجديد