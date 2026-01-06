مدافع غانا يغيب عن كأس العالم بسبب الرباط الصليبي
الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 11:52
كتب : FilGoal
تلقى منتخب غانا ضربة قوية قبل كأس العالم 2026، بعدما أكد نادي موناكو الفرنسي أن المدافع محمد ساليسو تعرض لإصابة خطيرة في الركبة ستنهي موسمه.
وأعلن نادي الدوري الفرنسي أن الدولي الغاني تعرض لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.
وذلك خلال الدقائق الأخيرة من خسارة فريقه 3-1 أمام أولمبيك ليون.
وسيغيب ساليسو عن باقي الموسم وكأس العالم بسبب هذه الإصابة.
وتعد هذه الإصابة الثانية في الرباط الصليبي التي يتعرض لها فريق موناكو في مباراتين متتاليتين، بعد الإصابة المماثلة التي لحقت بتاكومي مينامينو أمام أوكسير قبل العطلة الشتوية.
ومن المقرر أن يواجه منتخب النجوم السوداء منتخبات إنجلترا وكرواتيا وبنما في مرحلة المجموعات.
يذكر أن منتخب غانا يغيب عن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب حاليا.
