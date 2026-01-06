روسنيور: سأكون المدرب الجديد لـ تشيلسي

أكد ليام روسنيور مدرب ستراسبورج أنه سيكون المدرب الجديد لتشيلسي.

وكان تشيلسي أعلن رحيل الإيطالي إنزو ماريسكا عن تدريب الفريق بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وقال روسنيور في مؤتمر صحفي: "لقد حصلت على إذن من ستراسبورج للتفاوض مع تشيلسي أحد أكبر الأندية في العالم".

وأضاف "كان شرفًا لي أن أرتبط بنادٍ كهذا، والآن يبدو أنني سأكون المدير الفني القادم لتشيلسي".

وتابع البالغ من العمر 41 عاما "لم أوقّع بعد، لكنني توصلت إلى اتفاق شفهي مع تشيلسي".

وأكمل "كل شيء متفق عليه، ومن المحتمل أن يُحسم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأتم "أنا هنا اليوم لأنني شعرت أن من الصواب أن أكون حاضرًا شخصيًا للإجابة على أسئلتكم".

وأوضحت تقارير عديدة أن وجود نادي ستراسبورج ضمن ملكية مجموعة بلو كو المالكة لتشيلسي سيسهل الأمر.

وأضاف التقرير أن روسنيور يُعتبر خياراً طبيعياً لتولي المهمة، كونه مدرباً ناطقاً بالإنجليزية.

وقدّم روسنيور مستويات لافتة منذ توليه تدريب ستراسبورغ خلفاً لباتريك فييرا في صيف 2024.

إذ يحتل الفريق المركز السابع في الدوري الفرنسي، ويتصدر ترتيب مجموعته في دوري المؤتمر الأوروبي.

وقاد ماريسكا تشيلسي خلال 92 مباراة، فاز بـ55 منها، وتعادل في 16 وتلقى 21 خسارة.

وأفاد النادي اللندني في بيان: "يمكننا أن نعلن انفصالنا عن المدرب إنزو ماريسكا بالتراضي".

وأضاف البيان "خلال فترة توليه قيادة الفريق، قاد ماريسكا تشيلسي إلى تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهي إنجازات ستبقى جزءاً مهماً من تاريخ النادي في السنوات الأخيرة، ويتقدم النادي له بالشكر على جهوده وإسهاماته".

وتابع البيان "مع بقاء أهداف مهمة يتنافس عليها الفريق في 4 بطولات مختلفة، من بينها السعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يرى كلٌّ من ماريسكا وإدارة النادي أن إحداث تغيير في الوقت الحالي يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى المسار الصحيح".

