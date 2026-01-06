أمم إفريقيا – زيزو: سأتولى مبادرة لشراء التذاكر لجمهور المغرب من أجل تشجيعنا

زيزو - منتخب مصر

تعجب أحمد سيد "زيزو" لاعب منتخب مصر من عدم حضور الجمهور المغربي بأعداد كبيرة في مباراة بنين بكأس الأمم الإفريقية.

وقال زيزو عبر إم بي سي مصر 2: "كنت أتمنى تواجد جمهور المغرب بشكل أكبر في مباراة بنين وعرفت سبب حضورهم وهو أن التذاكر أصبحت تباع ولا توزع مجانا".

وأضاف "سوف أتولى مبادرة بشراء التذاكر مجانا لجمهور المغرب في مباريات مصر المقبلة لتشجيعنا".

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعدما تغلب على بنين في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز منتخب مصر على بنين في المباراة التي وصلت للوقت الإضافي، وأقيمت بملعب أدرار في أكادير.

ليلعب منتخب مصر في ربع النهائي يوم السبت المقبل ضد الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

