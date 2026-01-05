كرة سلة – فوز الأهلي على سبورتنج.. والاتحاد يحسم دربي الإسكندرية

أُقيمت اليوم ثلاث مباريات من الجولة السادسة من بطولة دوري أليانز الممتاز لكرة السلة للرجال للموسم الرياضي 2025-2026، والتي شهدت منافسة قوية بين جميع الفرق المتنافسة على لقب هذا الموسم.

وشهدت المباريات فوز الجزيرة على نظيره المصرية للاتصالات بنتيجة 67-65، فيما حسم الاتحاد ديربي الإسكندرية أمام سموحة بالفوز بنتيجة 95-64، بينما فاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 77-65.

ومن المنتظر أن تختتم غدًا مباريات الجولة السادسة بلقاء سيجمع بين الزمالك ونظيره بتروجت في السادسة مساءً على صالة ستاد القاهرة.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري أليانز بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، إذ يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك لترتيب الفرق من الأول إلى الثامن وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجت، وسموحة.

وتُعد بطولة دوري أليانز الممتاز لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي، والذي يمثل بوابة الوصول إلى كأس العالم للأندية.

