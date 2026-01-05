أمم إفريقيا – لوكمان: لا يهمنا من سنواجه في ربع النهائي
الإثنين، 05 يناير 2026 - 23:34
كتب : FilGoal
أبدى أديمولا لوكمان لاعب منتخب نيجيريا عدم اهتمامه بمن سيلاقيه فريقه في دور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا.
وسحق منتخب نيجيريا خصمه موزمبيق بأربعة أهداف دون رد في مباراة دور الـ 16 ليحقق السوبر إيجلز النتيجة الأكبر في البطولة حتى الآن.
وقال لوكمان لـ بي إن سبورتس: "جائزة أفضل لاعب في المباراة بفضل زملائي في الفريق وأشكرهم على كل شيء".
وأضاف "أتمنى أن نواصل تقديم الأداء المميز خلال المباريات المقبلة".
وأنهى حديثه قائلا: "مواجهة الجزائر أم الكونغو الديمقراطية؟ لا يهمنا من سنواجه في المباراة المقبلة، علينا أن نكون مستعدين للقاء".
وينتظر منتخب نيجيريا الفائز من مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية لمواجهته في دور ربع النهائي.
