أمم إفريقيا – لوكمان: لا يهمنا من سنواجه في ربع النهائي

الإثنين، 05 يناير 2026 - 23:34

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين - نيجيريا

أبدى أديمولا لوكمان لاعب منتخب نيجيريا عدم اهتمامه بمن سيلاقيه فريقه في دور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا.

وسحق منتخب نيجيريا خصمه موزمبيق بأربعة أهداف دون رد في مباراة دور الـ 16 ليحقق السوبر إيجلز النتيجة الأكبر في البطولة حتى الآن.

وقال لوكمان لـ بي إن سبورتس: "جائزة أفضل لاعب في المباراة بفضل زملائي في الفريق وأشكرهم على كل شيء".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – مروان عطية: هدفي في بنين جاء بمساعدة زملائي أمم إفريقيا – توضيح من حسام حسن بشأن فيديو احتفاله أمام جمهور المغرب أمم إفريقيا - حسام حسن: كل المنتخبات قوية.. وهذه رسالتي للجمهور والمحللين أمم إفريقيا - شوبير: تدخلت وقت مشادة حسام حسن مع لاعب بنين لتحذير مروان عطية

وأضاف "أتمنى أن نواصل تقديم الأداء المميز خلال المباريات المقبلة".

وأنهى حديثه قائلا: "مواجهة الجزائر أم الكونغو الديمقراطية؟ لا يهمنا من سنواجه في المباراة المقبلة، علينا أن نكون مستعدين للقاء".

وينتظر منتخب نيجيريا الفائز من مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية لمواجهته في دور ربع النهائي.

أمم إفريقيا نيجيريا لوكمان
نرشح لكم
أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده أمم إفريقيا – زيزو: سأتولى مبادرة بشراء التذاكر لجمهور المغرب من أجل تشجيعنا الأكبر أمم إفريقيا – مروان عطية: هدفي في بنين جاء بمساعدة زملائي أمم إفريقيا – توضيح من حسام حسن بشأن فيديو احتفاله أمام جمهور المغرب أمم إفريقيا - حسام حسن: كل المنتخبات قوية.. وهذه رسالتي للجمهور والمحللين أمم إفريقيا - شوبير: تدخلت وقت مشادة حسام حسن مع لاعب بنين لتحذير مروان عطية أمم إفريقيا – زيزو: كنا نعرف أهمية الفوز على بنين.. ونحارب على لقب البطولة
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده 4 ساعة | أمم إفريقيا
هزم إنتر.. رومانو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع الهلال لاستعارة كانسيلو 4 ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا – زيزو: سأتولى مبادرة بشراء التذاكر لجمهور المغرب من أجل تشجيعنا 4 ساعة | أمم إفريقيا
كرة سلة – فوز الأهلي على سبورتنج.. والاتحاد يحسم دربي الإسكندرية 5 ساعة | كرة سلة
أمم إفريقيا – لوكمان: لا يهمنا من سنواجه في ربع النهائي 5 ساعة | أمم إفريقيا
الأكبر 5 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مروان عطية: هدفي في بنين جاء بمساعدة زملائي 5 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – توضيح من حسام حسن بشأن فيديو احتفاله أمام جمهور المغرب 6 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520666/أمم-إفريقيا-لوكمان-لا-يهمنا-من-سنواجه-في-ربع-النهائي