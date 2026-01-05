مانشستر سيتي يعلن إصابة مدافعه بكسر في الساق

الإثنين، 05 يناير 2026 - 21:17

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - جفارديول

أعلن نادي مانشستر سيتي تعرض مدافعه يوشكو جفارديول لإصابة قوية.

وتعرض للإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة تشيلسي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

وأوضح سيتي أن مدافعه الكرواتي تعرض لكسر في قصبة الساق.

أخبار متعلقة:
رومانو: برشلونة يتقدم بعرض إلى الهلال من أجل كانسيلو سكاي: إصابة نيريس قد تبعده عن مواجهة إنتر بعد 33 يوما من تعيينه.. سيلتك يعلن إقالة مدربه سكاي: بايرن يثق في تمديد عقد أوباميكانو خلال أيام

وأضاف أن المدافع سيخضع لعملية جراحية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

عقب العملية الجراحية سيحدد الجهاز الطبي للفريق السماوي فترة التعافي المتوقعة.

إلى ذلك، يدرس مانشستر سيتي التحرك للتعاقد مع مارك جيهي قائد كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وينتهي عقد جيهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري، وكان قريبا للغاية من الانتقال إلى ليفربول في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن سيتي يفكر في ذلك في ظل الإصابات التي تعرض لها روبن دياز ويوشكو جفارديول مؤخرا.

ويحظى جيهي باهتمام أندية كبرى أخرى، أبرزها ليفربول وبايرن ميونيخ.

يوشكو جفارديول مانشستر سيتي
نرشح لكم
رومانو: يوفنتوس يرغب في استعادة كييزا من ليفربول "حتى البابا لم يستطع إنقاذه".. التكتيك الذي أطاح بـ أموريم من مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد يعلن إقالة روبن أموريم.. وفليتشر مدرب مؤقت ريندرز: كان يجب علينا حسم مباراة تشيلسي مبكرا جوارديولا: تشيلسي أبطال العالم وليس فريق أكاديميات ستراسبورج يعلن سفر مدربه إلى لندن للتفاوض مع تشيلسي إنزو فيرنانديز عن رحيل ماريسكا: الأمر صعب بالنسبة لنا لكنها كرة القدم تشالوباه: كنا في كامل التركيز أمام مانشستر سيتي رغم الأسبوع الصعب
أخر الأخبار
كرة سلة – فوز الأهلي على سبورتنج.. والاتحاد يحسم دربي الإسكندرية 3 دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا – لوكمان: لا يهمنا من سنواجه في ربع النهائي 4 دقيقة | أمم إفريقيا
الأكبر 4 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مروان عطية: هدفي في بنين جاء بمساعدة زملائي 40 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – توضيح من حسام حسن بشأن فيديو احتفاله أمام جمهور المغرب ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - حسام حسن: كل المنتخبات قوية.. وهذه رسالتي للجمهور والمحللين ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - شوبير: تدخلت وقت مشادة حسام حسن مع لاعب بنين لتحذير مروان عطية ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – زيزو: كنا نعرف أهمية الفوز على بنين.. ونحارب على لقب البطولة ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520656/مانشستر-سيتي-يعلن-إصابة-مدافعه-بكسر-في-الساق