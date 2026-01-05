مانشستر سيتي يعلن إصابة مدافعه بكسر في الساق

أعلن نادي مانشستر سيتي تعرض مدافعه يوشكو جفارديول لإصابة قوية.

وتعرض للإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة تشيلسي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

وأوضح سيتي أن مدافعه الكرواتي تعرض لكسر في قصبة الساق.

وأضاف أن المدافع سيخضع لعملية جراحية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

عقب العملية الجراحية سيحدد الجهاز الطبي للفريق السماوي فترة التعافي المتوقعة.

إلى ذلك، يدرس مانشستر سيتي التحرك للتعاقد مع مارك جيهي قائد كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وينتهي عقد جيهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري، وكان قريبا للغاية من الانتقال إلى ليفربول في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن سيتي يفكر في ذلك في ظل الإصابات التي تعرض لها روبن دياز ويوشكو جفارديول مؤخرا.

ويحظى جيهي باهتمام أندية كبرى أخرى، أبرزها ليفربول وبايرن ميونيخ.