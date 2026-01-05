أمم إفريقيا - محمد صلاح: لا توجد فرق سهلة.. ولسنا المرشحين لهذا السبب

يرى محمد صلاح قائد منتخب مصر أنه لا توجد فرق سهلة في أمم إفريقيا

وحسم منتخب مصر مقعده في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب بعد الفوز على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وقال محمد صلاح في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "كنا أفضل منهم قليلا من الناحية البدنية وهذا ما منحنا الأفضلية، ولكن لا توجد مباراة سهلة في إفريقيا بصراحة".

وأضاف "المستويات متقاربة وقلت للاعبين إنه لا يوجد فريق يخسر بـ 4 أو 5 أهداف. إنه فريق جيد ولديه مدرب وتنظيم جيدين وسعيد بتحقيقنا للفوز عليه".

وعن اعتبار منتخب مصر ضمن المرشحين لتحقيق اللقب على غرار المغرب قال: "لا أعتقد أننا مرشحون. لدينا لاعبين صغار وأغلب لاعبينا يلعبون في مصر. نحن فقط نقاتل لأجل بلادنا وسنرى إلى أين يمكننا الوصول. الكل يقدم أفضل ما لديه كما رأيتم اليوم، ولكن هذا ما يمكنني قوله".

وبسؤاله عما إذا كان يحلم منذ صغره بتحقيق هذه البطولة قال: "حين كنت صغيرًا لم أكن أتخيل اللعب في هذا المستوى. من الشرف لي أن ألعب مع لاعبين بهذه الجودة في هذا المستوى".

وتغلب منتخب مصر على بنين في ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وينتظر الفراعنة المتأهل من مواجهة كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو المقرر لها غدا الثلاثاء.

ويواجه منتخب كوت ديفوار نظيره بوركينا فاسو في تمام التاسعة من مساء غدا الثلاثاء.