أمم إفريقيا - محمد صلاح: لا توجد فرق سهلة.. ولسنا المرشحين لهذا السبب

الإثنين، 05 يناير 2026 - 21:03

كتب : محمد سمير

منتخب مصر ضد بنين - محمد صلاح

يرى محمد صلاح قائد منتخب مصر أنه لا توجد فرق سهلة في أمم إفريقيا

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في ربع النهائي أمم إفريقيا – طبيب منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي كأس عاصمة مصر - المصري يؤمن الصدارة بثنائية في سموحة تشكيل أمم إفريقيا - دوكو دودو أساسي مع منتخب بنين أمام مصر

وحسم منتخب مصر مقعده في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب بعد الفوز على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وقال محمد صلاح في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "كنا أفضل منهم قليلا من الناحية البدنية وهذا ما منحنا الأفضلية، ولكن لا توجد مباراة سهلة في إفريقيا بصراحة".

وأضاف "المستويات متقاربة وقلت للاعبين إنه لا يوجد فريق يخسر بـ 4 أو 5 أهداف. إنه فريق جيد ولديه مدرب وتنظيم جيدين وسعيد بتحقيقنا للفوز عليه".

وعن اعتبار منتخب مصر ضمن المرشحين لتحقيق اللقب على غرار المغرب قال: "لا أعتقد أننا مرشحون. لدينا لاعبين صغار وأغلب لاعبينا يلعبون في مصر. نحن فقط نقاتل لأجل بلادنا وسنرى إلى أين يمكننا الوصول. الكل يقدم أفضل ما لديه كما رأيتم اليوم، ولكن هذا ما يمكنني قوله".

وبسؤاله عما إذا كان يحلم منذ صغره بتحقيق هذه البطولة قال: "حين كنت صغيرًا لم أكن أتخيل اللعب في هذا المستوى. من الشرف لي أن ألعب مع لاعبين بهذه الجودة في هذا المستوى".

وتغلب منتخب مصر على بنين في ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وينتظر الفراعنة المتأهل من مواجهة كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو المقرر لها غدا الثلاثاء.

ويواجه منتخب كوت ديفوار نظيره بوركينا فاسو في تمام التاسعة من مساء غدا الثلاثاء.

أمم إفريقيا مصر بنين
نرشح لكم
أمم إفريقيا – لوكمان: لا يهمنا من سنواجه في ربع النهائي الأكبر أمم إفريقيا – مروان عطية: هدفي في بنين جاء بمساعدة زملائي أمم إفريقيا – توضيح من حسام حسن بشأن فيديو احتفاله أمام جمهور المغرب أمم إفريقيا - حسام حسن: كل المنتخبات قوية.. وهذه رسالتي للجمهور والمحللين أمم إفريقيا - شوبير: تدخلت وقت مشادة حسام حسن مع لاعب بنين لتحذير مروان عطية أمم إفريقيا – زيزو: كنا نعرف أهمية الفوز على بنين.. ونحارب على لقب البطولة أمم إفريقيا - إصابة تريزيجيه بتمزق في أربطة الكاحل
أخر الأخبار
كرة سلة – فوز الأهلي على سبورتنج.. والاتحاد يحسم دربي الإسكندرية دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا – لوكمان: لا يهمنا من سنواجه في ربع النهائي دقيقة | أمم إفريقيا
الأكبر 2 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مروان عطية: هدفي في بنين جاء بمساعدة زملائي 38 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – توضيح من حسام حسن بشأن فيديو احتفاله أمام جمهور المغرب ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - حسام حسن: كل المنتخبات قوية.. وهذه رسالتي للجمهور والمحللين ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - شوبير: تدخلت وقت مشادة حسام حسن مع لاعب بنين لتحذير مروان عطية ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – زيزو: كنا نعرف أهمية الفوز على بنين.. ونحارب على لقب البطولة ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520654/أمم-إفريقيا-محمد-صلاح-لا-توجد-فرق-سهلة-ولسنا-المرشحين-لهذا-السبب