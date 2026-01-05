أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في ربع النهائي

حسم منتخب مصر مقعده في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

وتغلب منتخب مصر على بنين في ثمن النهائي.

وينتظر الفراعنة المتأهل من مواجهة كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو المقرر لها غدا الثلاثاء.

ويواجه منتخب كوت ديفوار نظيره بوركينا فاسو في تمام التاسعة من مساء غدا الثلاثاء.

موعد مباراة مصر في ربع النهائي

تقام مواجهة مصر أمام الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.