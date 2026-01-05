كأس عاصمة مصر - المصري يؤمن الصدارة بثنائية في سموحة

الإثنين، 05 يناير 2026 - 18:20

كتب : FilGoal

محمد الشامي لاعب المصري ضد دكرنس

نجح فريق المصري في تأمين صدارة المجموعة الثالثة بعد التغلب على سموحة ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".

أخبار متعلقة:
كأس عاصمة مصر – بيراميدز يحقق فوزه الأول على حساب مودرن سبورت كأس عاصمة مصر - 6 أهداف في تعادل مثير بين الحرس والكهرباء.. الجيش يتصدر أمام فاركو كأس عاصمة مصر - إيقاف 3 مباريات وغرامة 100 جنيه ضمن عقوبات الجولة الرابعة خدمة في الجول - احجز تذاكر الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر

وتغلب المصري على سموحة بهدفين دون مقابل ليؤمن صدارة الترتيب.

وسجل ثنائية المصري كل من أحمد القرموطي في الدقيقة 37 ومحمد الشامي في الدقيقة 97.

ورفع المصري رصيده إلى 10 نقاط عقب خوض 4 مباريات في المجموعة منفردا بالصدارة.

بينما تجمد رصيد سموحة عند 5 نقاط في المركز الرابع من خوض 5 مباريات.

وتضم المجموعة الثالثة كل من المصري والزمالك والاتحاد وزد وسموحة وكهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود.

ونجح المصري في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي ليضع قدما في ربع النهائي.

ويصعد أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي مع أفضل صاحبي مركز ثالث من المجموعات الثلاثة.

أما في المجموعة الأولى فحسم التعادل مواجهة المقاولون العرب أمام غزل المحلة في نفس الجولة.

وسجل أحمد شوشة هدف غزل المحلة في الدقيقة 60، بينما محمد عبد الناصر سجل هدف التعادل للمقاولون العرب في الدقيقة 73.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 5 نقاط بينما غزل المحلة بات رصيده 4 نقاط في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

ولعب كل من غزل المحلة والمقاولون العرب رابع مبارياتهم في دور المجموعات.

كأس عاصمة مصر المصري سموحة المقاولون العرب غزل المحلة
نرشح لكم
طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابات لاعبي الفريق.. وموقف حمزة عبد الكريم وبنشرقي مران الأهلي - انتظام طاهر وداري في التدريبات.. والكشف عن موعد مشاركة بن رمضان الأهلي يكشف زيارة كأس العالم باستاد التتش خبر في الجول - إصابة محمد شريف بجزع في رباط الركبة.. والكشف عن مدة الغياب المتوقعة وكيل ميكالي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك خبر في الجول - كأس العالم يزور الأهلي رفقة كانافارو خبر في الجول - المصري يتفق مبدئيا مع الفلسطيني عميد صوافطة لضمه في يناير محافظة بورسعيد تعلن بدء العمل في توصيل المرافق لاستاد النادي المصري الجديد
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده 3 ساعة | أمم إفريقيا
هزم إنتر.. رومانو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع الهلال لاستعارة كانسيلو 3 ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا – زيزو: سأتولى مبادرة بشراء التذاكر لجمهور المغرب من أجل تشجيعنا 3 ساعة | أمم إفريقيا
كرة سلة – فوز الأهلي على سبورتنج.. والاتحاد يحسم دربي الإسكندرية 4 ساعة | كرة سلة
أمم إفريقيا – لوكمان: لا يهمنا من سنواجه في ربع النهائي 4 ساعة | أمم إفريقيا
الأكبر 4 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مروان عطية: هدفي في بنين جاء بمساعدة زملائي 4 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – توضيح من حسام حسن بشأن فيديو احتفاله أمام جمهور المغرب 5 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520640/كأس-عاصمة-مصر-المصري-يؤمن-الصدارة-بثنائية-في-سموحة