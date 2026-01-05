كأس عاصمة مصر - المصري يؤمن الصدارة بثنائية في سموحة

نجح فريق المصري في تأمين صدارة المجموعة الثالثة بعد التغلب على سموحة ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".

وتغلب المصري على سموحة بهدفين دون مقابل ليؤمن صدارة الترتيب.

وسجل ثنائية المصري كل من أحمد القرموطي في الدقيقة 37 ومحمد الشامي في الدقيقة 97.

ورفع المصري رصيده إلى 10 نقاط عقب خوض 4 مباريات في المجموعة منفردا بالصدارة.

بينما تجمد رصيد سموحة عند 5 نقاط في المركز الرابع من خوض 5 مباريات.

وتضم المجموعة الثالثة كل من المصري والزمالك والاتحاد وزد وسموحة وكهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود.

ونجح المصري في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي ليضع قدما في ربع النهائي.

ويصعد أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي مع أفضل صاحبي مركز ثالث من المجموعات الثلاثة.

أما في المجموعة الأولى فحسم التعادل مواجهة المقاولون العرب أمام غزل المحلة في نفس الجولة.

وسجل أحمد شوشة هدف غزل المحلة في الدقيقة 60، بينما محمد عبد الناصر سجل هدف التعادل للمقاولون العرب في الدقيقة 73.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 5 نقاط بينما غزل المحلة بات رصيده 4 نقاط في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

ولعب كل من غزل المحلة والمقاولون العرب رابع مبارياتهم في دور المجموعات.