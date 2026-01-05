أمم إفريقيا - صلاح يتخطى حسام حسن ويعادل ثنائي الجيل الذهبي في عدد المشاركات

الإثنين، 05 يناير 2026 - 17:56

كتب : محمد سمير

حسام حسن - محمد صلاح - منتخب مصر في المغرب

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

تخطى محمد صلاح قائد منتخب مصر، حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب في عدد المشاركات بالمباريات في أمم إفريقيا.

ورفع صلاح رصيده بمشاركته أمام بنين مساء اليوم الإثنين إلى 22 مباراة في أمم إفريقيا.

وكان حسام حسن قد خاض 21 مباراة بقميص منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.

ولا يزال أحمد حسن قائد المنتخب السابق يتربع على عرش اللاعبين المصريين الأكثر مشاركة في عدد المباريات بقميص مصر في أمم إفريقيا.

إذ خاض أحمد حسن 32 مباراة كثاني أكثر لاعب بشكل عام يشارك مع منتخب بلاده في البطولة خلف كل من روجبير سونج وأندري أيو بـ 35 مباراة لكل منهما.

وعادل صلاح بهذا الرقم الثنائي عبد الظاهر السقا وأحمد فتحي بـ 22 مباراة لكل منهم.

أما محمود تريزيجيه فلعب مباراته رقم 24 في أمم إفريقيا ليقترب أكثر من عصام الحضري صاحب المركز الثاني بـ 28 مباراة.

وجاءت أرقام اللاعبين الأكثر مشاركة في مباريات أمم إفريقيا بقميص مصر كالآتي:

أحمد حسن - 32 مباراة

عصام الحضري - 28 مباراة

محمود تريزيجيه - 24 مباراة

محمد صلاح - 22 مباراة

أحمد فتحي - 22 مباراة

عبد الظاهر السقا - 22 مباراة

حسام حسن - 21 مباراة

