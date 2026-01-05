انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد بنين في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

نهاية المباراة

ق124 جوووووووووول محمد صلاح

ق120 تسديدة رائعة من إمام عاشور لكن أعلى العارضة

ق115 تراجع مصري وسيطرة من بنين

الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق97 جووووووول ياسر إبراهيم

الشوط الإضافي الأول

إلى الوقت الإضافي

ق 89: صلاح يهدر بطريقة غريبة

ق 82: هدف التعادل عن طريق جوديل دوسو

ق 79: إنذار لحمدي فتحي

ق 70: جووووووووول مروان عطية

ق 64: الشناوي يتألق ويمنع الهدف الأول

ق 63: فرصة من صلاح

ق 59: نزول زيزو وإمام بدلا من تريزيجيه وإبراهيم عادل

ق 56: سقوط تريزيجيه

ق 55: ماذا أهدرت يا ربيعة

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 43: نزول فتوح بدلا من محمد حمدي

ق 40: سقوط محمد حمدي مصابا

ق 30: تبديل أول بنزول جوديل دوسو بدل من أيجون توسين

ق 29: إنذار لمروان عطية

ق 20: عرضية من حمدي ومتابعة من مرموش والدفاع يبعد الكرة

ق 13: إنذار لرامي ربيعة بسبب لمسة يد

ق 10: ضغط أحمر

ق 8: مرموش يهدر انفرادا مؤكدا

ق 5: سيطرة مصرية

انطلاق المباراة

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية بنين
