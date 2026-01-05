قائمة برشلونة - عودة أراوخو للمشاركة في السوبر الإسباني

الإثنين، 05 يناير 2026 - 14:37

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة - فرانكفورت

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستشارك في كأس السوبر الإسباني.

ويستعد برشلونة للمشاركة في كأس السوبر الإسباني والمقام في السعودية.

القائمة شهدت تواجد رونالد أراوخو لأول مرة منذ مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، بينما استمر غياب أندرياس كريستنسن وجافي.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: فويتشيك تشيزني - جوان جارسيا - مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - جوفري.

الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - درو فيرنانديز - تومي.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - ماركوس راشفورد - روني بردغجي.

وانطلقت بعثة برشلونة من إسبانيا متوجهة إلى السعودية للمشاركة في البطولة.

ويلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني بينما يلعب الفائز ضد الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

