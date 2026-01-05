"حتى البابا لم يستطع إنقاذه".. التكتيك الذي أطاح بـ أموريم من مانشستر يونايتد

في شهر سبتمبر الماضي، رفض روبن أموريم المدير الفني المقال من تدريب مانشستر يونايتد، تغيير طريقة لعب الفريق.

وقال أموريم إنه حتى البابا لم يستطع إقناعة بتغيير طريقة لعبه المثيرة للجدل، في أعقاب الهزيمة من مانشستر سيتي في دربي المدينة بثلاثية نظيفة، والخروج من كأس الرابطة على يد جريمبسي أحد فرق الدرجة الثانية.

عقد بعدها السير جيم راتكليف أحد مالكي مانشستر يونايتد اجتماعا في النادي، بعدما وصل إلى ملعب كارينجتون التدريبي بطائرته المروحية، في زيارة كُشف بعدها أنها كان مخططا لها وليست طارئة.

وأعلن مانشستر يونايتد إقالة أموريم من منصبه، عقب تعادلين أمام ولفرهامبتون، وليدز بالدوري الإنجليزي.

رد أموريم وقتها في مؤتمر صحفي على سؤال حول طلب جيم راتكليف بتغيير طريقة اللعب "لا، لا، لا لن تتغير، هذه وظيفتي، هذه مسؤوليتي، لذلك لن أغير ذلك."

وكشفت سكاي سبورتس في وقت سابق عن خلاف حاد بين أموريم وجيسون ويلكوكس بسبب تكتيك الفريق وطريقة اللعب، وهو السبب وراء توتر العلاقة بين الإدارة والمدرب.

أموريم بعد التعادل أمام ليدز قال في المؤتمر الصحفي "أنتم تتلقون معلومات انتقائية عن كل شيء. جئت هنا لأكون مديرًا لمانشستر يونايتد، لا مجرد مدرب للفريق، وهذا واضح. أعلم أن اسمي ليس توخيل، ولا كونتي، ولا مورينيو، لكنني مدير مانشستر يونايتد".

وأضاف "وسيظل الأمر على هذا النحو لمدة 18 شهرًا، أو إلى أن يقرر مجلس الإدارة التغيير. هذه كانت وجهة نظري، وأردت أن أضع حدًا لهذا الحديث. لن أستقيل، وسأقوم بعملي إلى أن يأتي الشخص الآخر ليحل مكاني".

وتابع: "مهمتي ليست أن أكون مدربًا فقط، وإذا كان الناس لا يستطيعون التعامل مع جاري نيفيل والانتقادات لكل شيء، فعلينا تغيير النادي. أنا مدير مانشستر يونايتد، ولست مجرد مدرب. وكل قسم، سواء كان قسم الكشافة أو المدير الرياضي، يجب أن يقوم بعمله، وأنا سأقوم بواجبي لمدة 18 شهرًا، ثم سنمضي قدمًا".

أموريم دافع عن رفضه تغيير طريقة اللعب "إذا كنت لاعبا وكان لدي مدرب يتعرض لكثير من الضغوط من أجل تغيير النظام، فإذا قام فعلا بالتغيير سينظرون إليه بطريقة مختلفة".

وأكمل "كل شيء مهم عندما تفكر في التأثير الذي سيحدثه القرار على الفريق، أنا أفعل الأشياء بطريقتي الخاصة. آمل أن أجد الوقت للتغيير، لكنها ستكون عملية تطور."

المدرب البرتغالي صاحب الـ40 عاما تولى تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر 2024.

إجمالا لعب مانشستر يونايتد تحت قيادة أموريم 63 مباراة في كافة البطولات، فاز في 25 بنسبة بلغت 40 %، وتعادل في 15، فيما تعرض للخسارة في 23 مباراة.

ويحتل هذا الموسم مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 31 نقطة من 8 فوز، وتعادل في 7 مباريات، والخسارة 5 مواجهات.

الموسم السابق احتل مانشستر يونايتد المركز الـ15 برصيد 42 نقطة، وخسر نهائي الدوري الأوروبي لحساب توتنام هوتسبير.

وكان مانشستر يونايتد من بين الأندية الأكثر إنفاقا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بـ200 مليون يورو، بعدما ضم بنجامين سيسكو من لايبزيج، وبريان مبومو من برينتفورد، وماتيوس كونيا من ولفرهامبتون، والحارس سيني لامنس من ريال أنتويرب.

فيما استغنى عن جارناتشو، وأنتوني، وهويلوند، وليندلوف، وماركوس راشفورد، وجادون سانشو، وأندري أونانا، وكريستيان إريكسن، وجوني إيفانز.

يأتي ذلك بعد موسم واحد من ضم ليني يورو من ليل، ومانويل أوجارتي من باريس سان جيرمان، وماتياس دي ليخت ونصير مزراوي من بايرن ميونيخ، وجوشوا زيركزي من بولونيا، وباتريك دورجو من ليتشي، وأيدن هيفن من ناشئي أرسنال.