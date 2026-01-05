أمم إفريقيا - منتخب مصر بزيه الأساسي أمام بنين

الإثنين، 05 يناير 2026 - 13:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - جنوب إفريقيا

يظهر المنتخب المصري بزيه الأساسي أمام بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي المنتخب المصري أمام بنين في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب أدرار في مدينة أجادير.

وتقرر أن يرتدي المنتخب المصري قميصه الأحمر والشورت الأبيض، والجوارب السوداء.

بينما يرتدي منتخب بنين الطاقم الأصفر بالكامل.

وتأهل منتخب مصدر كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما تأهل منتخب بنين ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة بـ3 نقاط.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في ربع النهائي أمام الفائز من مواجهة كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو المقررة غدا.

وارتدى منتخب مصر الطاقم الأحمر الأساسي في أول مباراتين أمام زيمبابوي، وجنوب إفريقيا.

فيما ارتدى الطاقم الاحتياطي الأبيض بالكامل أمام أنجولا في الجولة الأخيرة بالمجموعة.

مصر بنين كأس الأمم الإفريقية
