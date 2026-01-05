مانشستر يونايتد يعلن إقالة روبن أموريم.. وفليتشر مدرب مؤقت

أعلن نادي مانشستر يونايتد إقالة البرتغالي روبن أموريم المدير الفني للفريق من منصبه.

وتم تعيين روبن في نوفمبر 2024 وقاد الفريق إلى نهائي الدوري الأوروبي في بلباو في مايو.

وكشف يونايتد عن تولي دارين فليتشر نجم الفريق السابق ومدرب فريق الشباب تحت 18 سنة، مسؤولية تدريب الفريق ضد بيرنلي.

ويلتقي مانشستر ضد بيرنلي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ21 من الدوري الغنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة متساويا مع تشيلسي صاحب المركز الخامس.

يونايتد حقق الفوز هذا الموسم في 8 مباريات وتعادل في 7، فيما خسر 5 مواجهات.

وتعادل مانشستر يونايتد آخر مواجهتين أمام ولفرهامبتون، وليدز بالنتيجة ذاتها 1-1.

وعبر أموريم عن غضبه بعد مواجهة ليدز بعد سؤاله في المؤتمر حول إمكانية استقالته من تدريب الفريق.

وقال أموريم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنتم تتلقون معلومات انتقائية عن كل شيء. جئت هنا لأكون مديرًا لمانشستر يونايتد، لا مجرد مدرب للفريق، وهذا واضح. أعلم أن اسمي ليس توخيل، ولا كونتي، ولا مورينيو، لكنني مدير مانشستر يونايتد".

وأضاف: "وسيظل الأمر على هذا النحو لمدة 18 شهرًا، أو إلى أن يقرر مجلس الإدارة التغيير. هذه كانت وجهة نظري، وأردت أن أضع حدًا لهذا الحديث. لن أستقيل، وسأقوم بعملي إلى أن يأتي الشخص الآخر ليحل مكاني".

وتابع أموريم: "مهمتي ليست أن أكون مدربًا فقط، وإذا كان الناس لا يستطيعون التعامل مع غاري نيفيل والانتقادات لكل شيء، فعلينا تغيير النادي. أنا مدير مانشستر يونايتد، ولست مجرد مدرب. وكل قسم، سواء كان قسم الكشافة أو المدير الرياضي، يجب أن يقوم بعمله، وأنا سأقوم بواجبي لمدة 18 شهرًا، ثم سنمضي قدمًا".