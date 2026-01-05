مانشستر يونايتد يعلن إقالة روبن أموريم.. وفليتشر مدرب مؤقت

الإثنين، 05 يناير 2026 - 12:19

كتب : FilGoal

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد إقالة البرتغالي روبن أموريم المدير الفني للفريق من منصبه.

أخبار متعلقة:
أموريم: أنا مدير مانشستر يونايتد ليس فقط المدرب التعثرات مستمرة.. مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد

وتم تعيين روبن في نوفمبر 2024 وقاد الفريق إلى نهائي الدوري الأوروبي في بلباو في مايو.

وكشف يونايتد عن تولي دارين فليتشر نجم الفريق السابق ومدرب فريق الشباب تحت 18 سنة، مسؤولية تدريب الفريق ضد بيرنلي.

ويلتقي مانشستر ضد بيرنلي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ21 من الدوري الغنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة متساويا مع تشيلسي صاحب المركز الخامس.

يونايتد حقق الفوز هذا الموسم في 8 مباريات وتعادل في 7، فيما خسر 5 مواجهات.

وتعادل مانشستر يونايتد آخر مواجهتين أمام ولفرهامبتون، وليدز بالنتيجة ذاتها 1-1.

وعبر أموريم عن غضبه بعد مواجهة ليدز بعد سؤاله في المؤتمر حول إمكانية استقالته من تدريب الفريق.

وقال أموريم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنتم تتلقون معلومات انتقائية عن كل شيء. جئت هنا لأكون مديرًا لمانشستر يونايتد، لا مجرد مدرب للفريق، وهذا واضح. أعلم أن اسمي ليس توخيل، ولا كونتي، ولا مورينيو، لكنني مدير مانشستر يونايتد".

وأضاف: "وسيظل الأمر على هذا النحو لمدة 18 شهرًا، أو إلى أن يقرر مجلس الإدارة التغيير. هذه كانت وجهة نظري، وأردت أن أضع حدًا لهذا الحديث. لن أستقيل، وسأقوم بعملي إلى أن يأتي الشخص الآخر ليحل مكاني".

وتابع أموريم: "مهمتي ليست أن أكون مدربًا فقط، وإذا كان الناس لا يستطيعون التعامل مع غاري نيفيل والانتقادات لكل شيء، فعلينا تغيير النادي. أنا مدير مانشستر يونايتد، ولست مجرد مدرب. وكل قسم، سواء كان قسم الكشافة أو المدير الرياضي، يجب أن يقوم بعمله، وأنا سأقوم بواجبي لمدة 18 شهرًا، ثم سنمضي قدمًا".

أموريم مانشستر يونايتد
نرشح لكم
مانشستر سيتي يعلن إصابة مدافعه بكسر في الساق رومانو: يوفنتوس يرغب في استعادة كييزا من ليفربول "حتى البابا لم يستطع إنقاذه".. التكتيك الذي أطاح بـ أموريم من مانشستر يونايتد ريندرز: كان يجب علينا حسم مباراة تشيلسي مبكرا جوارديولا: تشيلسي أبطال العالم وليس فريق أكاديميات ستراسبورج يعلن سفر مدربه إلى لندن للتفاوض مع تشيلسي إنزو فيرنانديز عن رحيل ماريسكا: الأمر صعب بالنسبة لنا لكنها كرة القدم تشالوباه: كنا في كامل التركيز أمام مانشستر سيتي رغم الأسبوع الصعب
أخر الأخبار
كرة سلة – فوز الأهلي على سبورتنج.. والاتحاد يحسم دربي الإسكندرية 4 دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا – لوكمان: لا يهمنا من سنواجه في ربع النهائي 5 دقيقة | أمم إفريقيا
الأكبر 5 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مروان عطية: هدفي في بنين جاء بمساعدة زملائي 41 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – توضيح من حسام حسن بشأن فيديو احتفاله أمام جمهور المغرب ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - حسام حسن: كل المنتخبات قوية.. وهذه رسالتي للجمهور والمحللين ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - شوبير: تدخلت وقت مشادة حسام حسن مع لاعب بنين لتحذير مروان عطية ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – زيزو: كنا نعرف أهمية الفوز على بنين.. ونحارب على لقب البطولة ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520606/مانشستر-يونايتد-يعلن-إقالة-روبن-أموريم-وفليتشر-مدرب-مؤقت