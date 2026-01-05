مواعيد مباريات الإثنين 5 يناير - مصر ضد بنين.. ونيجيريا تواجه موزمبيق
الإثنين، 05 يناير 2026 - 10:34
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر مساء اليوم الإثنين في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 5 يناير 2026 والقنوات الناقلة.
كأس أمم إفريقيا
مصر × بنين.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
نيجيريا × موزمبيق.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
كأس عاصمة مصر
المصري × سموحة.. 4:00 مساء - أون سبورت 2.
المقاولون العرب × غزل المحلة.. 4:00 مساء - أون سبورت 1.
البنك الأهلي × وادي دجلة.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا – مصر ضد بنين تشكيل أمم إفريقيا - دوكو دودو أساسي مع منتخب بنين أمام مصر تشكيل منتخب مصر - إبراهيم عادل أساسي ضد بنين.. وزيزو وعاشور على الدكة أمم إفريقيا - سايس: أوناحي يمر بأصعب اللحظات في مسيرته أمم إفريقيا - تأكد غياب أوناحي عن باقي مباريات البطولة أمم إفريقيا - مؤتمر باكامبو: معنوياتنا مرتفعة قبل مواجهة الجزائر.. وهذه فرصة لإظهار جودتنا أمم إفريقيا - الركراكي: براهيم دياز هو أكثر لاعب أتعامل معه بصرامة أمم إفريقيا - مؤتمر ديسابر: سنقدم كل شيء أمام الجزائر.. ونسعى لتطبيق خطتنا
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا – مصر ضد بنين 23 دقيقة | أمم إفريقيا