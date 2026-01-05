مواعيد مباريات الإثنين 5 يناير - مصر ضد بنين.. ونيجيريا تواجه موزمبيق

يلعب منتخب مصر مساء اليوم الإثنين في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 5 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كأس أمم إفريقيا

مصر × بنين.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

نيجيريا × موزمبيق.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

كأس عاصمة مصر

المصري × سموحة.. 4:00 مساء - أون سبورت 2.

المقاولون العرب × غزل المحلة.. 4:00 مساء - أون سبورت 1.

البنك الأهلي × وادي دجلة.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

