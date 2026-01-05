كأس عاصمة مصر – بيراميدز يحقق فوزه الأول على حساب مودرن سبورت
الإثنين، 05 يناير 2026 - 01:15
كتب : FilGoal
حقق بيراميدز فوزه الأول في كأس عاصمة مصر بالفوز على مودرن سبورت بنتيجة 1-0 في الجولة الخامسة.
ويخوض بيراميدز منافسات البطولة بفريق الشباب مواليد 2005.
اللقاء الذي أقيم على استاد السلام شهد هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 90 عن طريق زياد شاكر.
وتعرض أحمد يوسف لاعب مودرن للطرد في الدقيقة 90+8.
الفوز الأول لبيراميدز رفع رصيد الفريق لـ 3 نقاط من 4 مباريات ارتقى بها للمركز السادس.
فيما تذيل مودرن سبورت الترتيب برصيد نقطتين من 4 مباريات.
ويلتقي بيراميدز مع وادي دجلة في الجولة السادسة، فيما يحل مودرن سبورت ضيفا على بتروجت.
ويتأهل أول وثاني وأفضل فريقين احتلا المركز الثالث في المجموعات الثلاث لربع النهائي.
