سلسلة الانتصارات توقفت.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع ريال سوسييداد

الإثنين، 05 يناير 2026 - 00:52

كتب : FilGoal

روبين لو نورماند - ميكيل أويارزابال - أتلتيكو مدريد - ريال سوسيداد

تعادل أتلتيكو مدريد مع ريال سوسييداد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل ألكسندر سورلوث هدف أتلتيكو مدريد، بينما أحرز جونسالو جيديش هدف ريال سوسييداد.

وتوقفت سلسلة انتصارات الروخيبلانكوس بعد 4 انتصارات متتالية بعد الفوز على أيندهوفن وفالنسيا وأتلتيكو بالياريس وجيرونا.

وافتتح سورلوث النتيجة في الدقيقة 50 بعد صناعة جيوليانو سيميوني نجل دييجو سيميوني المدير الفني للفريق.

ثم تعادل جيديش بعد 5 دقائق فقط من صناعة تاكيفوسا كوبو.

ووصل أتلتيكو مدريد للنقطة 38 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما ارتفع رصيد ريال سوسييداد للنقطة 18 في المركز الـ 17، إذ يبتعد بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

