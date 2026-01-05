ريندرز: كان يجب علينا حسم مباراة تشيلسي مبكرا

الإثنين، 05 يناير 2026 - 00:17

تيجاني ريندرز لاعب مانشستر سيتي

عبر تيجاني ريندرز لاعب وسط مانشستر سيتي عن شعوره بالإحباط بعد التعادل مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وقال ريندرز عبر بي بي سي: "بدأنا المباراة بشكل رائع خاصة في الشوط الأول. أما في الشوط الثاني فكان اللعب أكثر انفتاحًا وصعودًا وهبوطًا، ومع ذلك أتيحت لنا بعض الفرص الكبيرة. نشعر بخيبة أمل لأننا استقبلنا الهدف في وقت متأخر جدا".

وأضاف "نعم، لقد لعبوا أفضل بكثير في الشوط الثاني، لكننا مع ذلك أتيحت لنا بعض الفرص. في ضغطنا تمكنوا من إيجاد اللاعب الحر أكثر من مرة، لكن كان يجب علينا حسم المباراة في وقت أبكر".

وأكمل "أشعر أني في حالة جيدة أيضًا، انتظرت وقتًا طويلًا لأحصل على أهدافي، والآن حصلت على الشعور وأتمنى أن أستمر على هذا المنوال".

وعن الفارق النقاط مع أرسنال أتم تصريحاته "يجب أن نستمر، وما زلنا واثقين من قدرتنا على قلب الأمور. المباراة القادمة مهمة جدًا أيضًا".

وتعادل مانشستر سيتي مع تشيلسي بهدف لمثله في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، ليتسع فارق النقاط بينه وبين أرسنال المتصدر إلى 6 نقاط.

وتولى ماكفارلين تدريب تشيلسي بشكل مؤقت خلفا للإيطالي إنزو ماريسكا.

