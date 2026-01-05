أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون

أوضح هوجو بروس المدير الفني لـ جنوب إفريقيا أن فريقه قدم كل ما لديه في الخسارة من الكاميرون بثمن نهائي أمم إفريقيا.

وخسر منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1 من الكاميرون وودع أمم إفريقيا 2025 مبكرا.

وقال المدير الفني لـ جنوب إفريقيا عبر قناة SABC: "بدأنا اللقاء بشكل جيد وأهدرنا فرصا وإذا لم نهدرها لم نكن لنخسر. استقبلنا هدفا من ركنية وأصبحت النتيجة 1-0".

وأضاف "كنت سعيدا بما قدمناه في الشوط الأول لكننا استقبلنا هدفا جديدا في بداية الشوط الثاني".

وتابع "صنعنا فرصا من أجل التعادل لكن لم تسر الأمور كما أردنا اليوم".

وأتم "استقبلنا الهدف الثاني سريعا في بداية الشوط الثاني وهو ما عطلنا، كان علينا أن نسجل هدفنا الأول مبكرا، وهم دافعوا بشكل جيد".

سجل للكاميرون كل من جونيور تشامادو وكريستان كوفاني، فيما سجل إيفدنيس ماكجوبا هدف جنوب إفريقيا.

وضرب منتخب الكاميرون موعدا ناريا مع المغرب في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.