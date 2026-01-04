ثأر من هزيمة السوبر واستعاد الصدارة.. إنتر يفوز على بولونيا

الأحد، 04 يناير 2026 - 23:59

كتب : محمد رؤوف

لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام - إنتر

فاز إنتر على بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل بيوتر زيلينسكي ولاوتارو مارتينيز وماركوس تورام أهداف إنتر، بينما أحرز سانتياجو كاسترو هدف بولونيا الوحيد.

وثأر إنتر من خسارته في بطولة السوبر الإيطالي قبل إجازة أعياد الميلاد.

وخسر النيراتزوري من بولونيا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي بركلات الترجيح.

وفوق ذلك استعاد الصدارة مرة أخرى بعدما كان مهددا بالابتعاد عن الصدارة عقب فوز جاره ميلان على كالياري بهدف دون رد.

وأيضا أعاد فارق النقاط مع نابولي الذي فاز على لاتسيو بهدف دون مقابل.

وافتتح زيلينسكي النتيجة في الدقيقة 39 بعد تسديدة قوية بعد تمريرة من لاوتارو.

ثم ضاعف لاوتارو الفارق في الدقيقة 48 من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية نفذها هاكان تشالهان أوجلو.

وفي الدقيقة 74 أحرز تورام الهدف الثالث بعدما سدد الكرة بالكتف.

وقلص كاسترو الفارق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 83 لكن دون جدوى إذ حصل إنتر على النقاط كاملة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 39 في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن ميلان في الوصافة.

بينما تجمد رصيد بولونيا عند النقطة 26 في المركز السابع.

إنتر الدوري الإيطالي بولونيا
