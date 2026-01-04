جوارديولا: تشيلسي أبطال العالم وليس فريق أكاديميات

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن تشيلسي هو بطل العالم وليس من الفرق الصغيرة، ولذلك التعادل معه أمر طبيعي.

وتعادل مانشستر سيتي مع تشيلسي بهدف لمثله في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، ليتسع فارق النقاط بينه وبين أرسنال المتصدر إلى 6 نقاط.

وقال جوارديولا عبر بي بي سي: "الأمور كما هي، لقد قدمنا مباراة رائعة ضد فريق قوي، وللأسف لم نتمكن من الفوز بجميع النقاط".

وعن إصابة روبن دياز وجفارديول قال: "يبدو أن الوضع ليس جيدًا، أعتقد أنهما سيكونان خارج الملعب لعدة أسابيع".

وأضاف "لا أتفق مع القول إن سيتي فقد السيطرة، لقد سجلوا هدفًا وهذا سبب تحليل النتيجة. بالطبع قدموا أداءً أفضل وكان ضغطهم أكثر كثافة، وأتيحت لهم بعض الفرص لأننا فقدنا كرتين في بداية الشوط الثاني".

وأكمل "تشيلسي بطل العالم وليسوا لاعبي أكاديميات، بل لاعبين من الطراز الرفيع. لذلك السيطرة على مباراة لمدة 90 دقيقة ضد فريق كهذا أمر صعب جدًا، أهدرنا فرصًا في الشوط الثاني، أربع أو خمس هجمات اثنان ضد واحد أو ثلاثة ضد اثنين، حاولنا حسم المباراة لكن لم نستطع".

وأتم تصريحاته "الوضع كما هو، عند الحديث عن كل الإحصائيات في جميع الأقسام التي يمكننا تحليلها، أحدها هو مدى الفعالية في الثلث الأخير من الملعب. بشكل عام، طريقة دفاعنا، وكيف نركض ونلعب، كانت رائعة".

