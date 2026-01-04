إنزو فيرنانديز عن رحيل ماريسكا: الأمر صعب بالنسبة لنا لكنها كرة القدم

الأحد، 04 يناير 2026 - 22:39

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - تشيلسي

عبر إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي عن شعوره بالأسف لرحيل إنزو ماريسكا عن تدريب الفريق قبل أيام، وذلك بعد التعادل مع مانشستر سيتي.

وتعادل تشيلسي مع مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وتولى ماكفارلين تدريب تشيلسي بشكل مؤقت خلفا للإيطالي إنزو ماريسكا.

وسجل إنزو هدف تعادل تشيلسي في الدقيقة الأخيرة من المباراة أمام مانشستر سيتي.

وقال فيرنانديز عبر سكاي سبورتس: "لحظة صعبة بالنسبة لنا، لكنها جزء من كرة القدم. سعيد لأجل الفريق".

وأضاف "بالطبع أشعر بالأسف من أجله، لكن هذه هي كرة القدم والحياة. نحن مستمرون في التقدم".

