تشالوباه: كنا في كامل التركيز أمام مانشستر سيتي رغم الأسبوع الصعب

الأحد، 04 يناير 2026 - 22:34

شدد تريفوه تشالوباه مدافع تشيلسي على أن فريقه كان في قمة تركيزه أمام مانشستر سيتي رغم الأسبوع الصعب الذي مر به الفريق بعد رحيل إنزو ماريسكا.

وتعادل تشيلسي مع مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وتولى ماكفارلين تدريب تشيلسي بشكل مؤقت خلفا للإيطالي إنزو ماريسكا.

وقال تشالوباه عبر بي بي سي: "كان الشوط الأول صعبًا للغاية ولم نتوقف عن القتال، ودخلنا الشوط الثاني بعقلية مختلفة، اللاعبون أظهروا إصرارًا كبيرًا وهذا ما كنا نحتاجه".

وأضاف "شعرنا أننا لم نكن قريبين منهم بما يكفي في الشوط الأول، لذلك غيرنا شكل الفريق، ونجح الأمر بشكل جيد".

وأردف "مالو جوستو أظهر جودته في الجهة اليمنى عند الهدف. كنا نعمل على إدخال عدد أكبر من اللاعبين إلى منطقة الجزاء عندما نلعب على الأطراف، ونجحنا في تسجيل الهدف".

وأتم تصريحاته "أنتم تعرفون الأسبوع الذي مررنا به لكن اللاعبين كانوا في كامل تركيزهم. لم نفقد الثقة وواصلنا القتال، كنا نعرف خطة المباراة وما الذي نريده ونجحنا في النهاية في الخروج بنقطة".

