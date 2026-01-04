رييس جيمس: مواجهة مانشستر سيتي بجهاز فني جديد أمر صعب للغاية

الأحد، 04 يناير 2026 - 22:30

كتب : FilGoal

ريس جيمس - تشيلسي

يرى رييس جيمس قائد تشيلسي أن مواجهة فريقه لمانشستر سيتي بجهاز فني جديد ومؤقت أمر صعب للغاية.

رييس جيمس

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وتعادل تشيلسي مع مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وتولى ماكفارلين تدريب تشيلسي بشكل مؤقت خلفا للإيطالي إنزو ماريسكا.

وقال جيمس عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "كان علينا تقبّل ما حدث معنا في بداية الأسبوع ووضعه خلف ظهورنا، جئنا إلى هنا بخطة واضحة للمباراة. في الشوط الأول ارتكبنا خطأً بسيطًا جاء منه هدفهم، لكننا تحسّنا مع مجريات اللقاء في الشوط الثاني، وكنا نعلم أن فرصة ستأتي، وإنزو فرنانديز استغلها عندما سنحت."

وعن المدرب المؤقت كالوم ماكفارلين قال: "التحية للجهاز الفني الذي تولى المسؤولية. لم يسبق لهم العمل في هذا الدور من قبل، والمجيء لمواجهة مانشستر سيتي خارج الأرض كأول مباراة للفريق الأول هو أمر صعب للغاية".

وأشار "كان علينا التأقلم سريعًا، دخلنا الشوط الثاني بخطة مختلفة قليلًا، ومع مرور الوقت أصبحنا أفضل داخل المباراة".

وواصل "علينا أن نقف معًا كوحدة واحدة. نحن فريق واحد وافتقدنا عددًا كبيرًا من اللاعبين اليوم، لكن لاعبين آخرين تقدموا وتحملوا المسؤولية. قاتلنا كفريق وأنا فخور باللاعبين".

وعن رحيل إنزو ماريسكا قال: "بالطبع الأمر صعب، لكن علينا أن نقاتل من أجل بعضنا البعض. صمدنا ونجحنا في الخروج بنقطة".

وعن المدرب القادم: "لا نعرف شيئًا في الوقت الحالي. هذا الأسبوع كله كان مخصصًا لهذه المباراة. ما يحدث خلف الكواليس ليس من اختصاصنا، جئنا إلى هنا، ركّزنا على المباراة، وخرجنا بنقطة من ملعب صعب للغاية. الآن علينا التعافي وسنرى ما الذي سيحدث في الأيام المقبلة".

رريس جيمس تشيلسي الدوري الإنجليزي
