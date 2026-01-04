مدرب تشيلسي المؤقت: مواجهة جوارديولا بالنسبة لي مثل الحلم

عبر كالوم ماكفارلين المدير الفني المؤقت لتشيلسي عن سعادته بخوض أول مباراة له كمدرب في الدوري الإنجليزي.

وتعادل تشيلسي مع مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وتولى ماكفارلين تدريب تشيلسي بشكل مؤقت خلفا للإيطالي إنزو ماريسكا.

وقال ماكفارلين عبر بي بي سي عقب المباراة: "بالنسبة لي على المستوى الشخصي كان الأمر مذهلًا، أشياء تحلم بها. بيب جوارديولا، مباراة في الدوري الإنجليزي".

وأضاف "أنا فخور جدًا بالأداء، وحتى لو لم يأتِ الهدف وهو الفوز أعتقد أن الشخصية التي أظهرها الفريق خاصة في الشوط الثاني كانت مميزة".

وأكمل "كنت سأكون سعيدًا للغاية مهما كانت النتيجة والأجمل أننا سجلنا هدف التعادل الذي أعتقد أننا كنا نستحقه".

وأشار "كان تركيزنا الكامل خلال اليومين الماضيين على الفوز بهذه المباراة. من الواضح أننا لم نحقق ذلك، لكن تقديم هذا الأداء يجعلنا جميعًا فخورين، كنا نؤمن دائمًا بقدرتنا على المجيء إلى هنا وتحقيق الفوز".

وعن مواجهة جوارديولا أتم تصريحاته: "هو واحد من أفضل المدربين الذين مرّوا على كرة القدم، لكن بدا أن هذا هو محور الحديث في المباراة، ولا أعتقد أنه كان ينبغي أن يكون كذلك، كان يجب أن يكون الحديث عن اللاعبين، وعن مدى جودة أدائهم، لا ينبغي أن يكون الأمر متعلقًا بي، بل بجودة الأداء التي قدمها هؤلاء اللاعبون في ظل كل ما مروا به".

