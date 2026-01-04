جاكبو: سجلت هدفا كمهاجم صريح لكن النتيجة مخيبة للآمال

عبر كودي جاكبو لاعب ليفربول عن حزنه من نتجية مباراة فريقه ضد فولام رغم تسجيله هدفا.

وانتظر فولام وليفربول حتى +90 من أجل إشعال فتيل الإثارة في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الهولندي لـ بي بي سي سبورت: "النتيجة مخيبة للآمال، سيطرنا في الشوط الثاني وصنعنا الفرص وسجلنا لكن استقبلنا هدفا رائعا بصراحة، لكن نعاني من سوء الحظ".

وأضاف "أعتقد أن كان علينا تسجيل أهداف أكثر والدفاع بشكل أفضل أمام الهدفين، يجب أن نلعب بشكل جيد أكثر من ذلك، الأمر يعود إلينا في الحفاظ على الاستمرارية، واثق أن الانتصارات ستعود مجددا".

وأنهى حديثه قائلا: "اللعب كمهاجم صريح؟ هذا المركز يتطلب التسجيل لمساعدة الفريق، أحرزت هدفا وهذا أمر إيجابي، لكن كرة القدم لعبة جماعية ولم نفز، لذلك ما زلت أشعر بخيبة أمل".

النتيجة ظلت 1-1 طيلة 90 دقيقة، لكنها شهدت تدخل تقنية الفيديو مرتين وارتطام الكرة بالعارضة 3 مرات، وأخيرا هدفين في +90.

ليفربول تعادل للمباراة الثانية على التوالي وظل رابعا برصيد 34 نقطة.

وهو نفس الأمر لفولام الذي رفع رصيده لـ 28 نقطة في المركز الـ 11.