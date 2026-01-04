توتنام يتعادل مع سندرلاند.. وهاتريك إجور يقود برينتفورد للفوز على إيفرتون

تعادل توتنام مع سندرلاند بهدف لكل فريق، في مباراة أقيمت على ملعب الأول ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

وفشل توتنام في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع التعادل رصيد توتنام إلى 27 نقطة في المركز الـ13، كما ارتفع رصيد سندرلاند إلى 30 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم توتنام بالهدف الأول عن طريق بن دافيز في الدقيقة 30.

وتعادل سندرلاند في الدقيقة 80 عن طريق بريان بروبي، مستغلًا تمريرة من إنزو لا في.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز نيوكاسل على كريستال بالاس بهدفين دون رد.

وسجل برونو جيماريش الهدف الأول في الدقيقة 71 بعد تمريرة من لويس ميلي.

وأضاف ماليك شاو الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وتقدم نيوكاسل إلى المركز التاسع بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة، بينما استمر كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الـ14.

وفي مباراة رائعة أقيمت في نفس التوقيت، فاز برينتفورد على إيفرتون بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسجل إيجور تياجو لاعب برينتفورد ثلاثية «هاتريك» خلال المباراة، بينما تكفل ناثان كولينز بتسجيل الهدف الرابع، في حين أحرز ثنائية إيفرتون كل من بيتو وثيرنو باري.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 28 نقطة في المركز الـ12.