إثارة من البداية حتى +97.. فولام يخطف نقطة من ليفربول

انتظر فولام وليفربول حتى +90 من أجل إشعال فتيل الإثارة في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

سجل لفولام كل من هاري ويلسون وهاريسون ريد، فيما سجل فلوريان فيرتز وكودي جاكبو.

النتيجة ظلت 1-1 طيلة 90 دقيقة، لكنها شهدت تدخل تقنية الفيديو مرتين وارتطام الكرة بالعارضة 3 مرات، وأخيرا هدفين في +90.

ليفربول تعادل للمباراة الثانية على التوالي وظل رابعا برصيد 34 نقطة.

وهو نفس الأمر لفولام الذي رفع رصيده لـ 28 نقطة في المركز الـ 11.

وصف المباراة

إذا ظننت أن الإثارة جاءت في الـ +90 بفضل الهدفين فأنت واهم.

الإثارة بدأت من قبل بداية اللقاء، تأجلت الانطلاقة ربع ساعة بسبب وجود حالة طبية طارئة، لتبدأ في الخامسة والربع.

وفي الدقيقة 16 انفرد هاري ويلسون وسجل هدفا بتسديدة قوية على يمين أليسون لكن الحكم المساعد رفع رايته.

وبعد دقيقتين تدخلت تقنية الفيديو واحتسبت الهدف بداعي عدم وجود تسلل.

وفي الدقيقة 32 منع القائم الأيسر رأسية جاكبو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 47 سجل جاكبو هدفا لم يحتسب بسبب تسلله.

ومنعت العارضة رأسية ماك أليستر في الدقيقة 53.

وسجل فلوربان فيرتز هدف تعادل ليفربول لكن الحكم المساعد أشهر رايته في الدقيقة 57.

تقنية الفيديو تدخلت مجددا وبعد 3 دقائق احتسبت الهدف لتصبح النتيجة 1-1.

ليفربول يدرك التعادل بعد العودة إلى تقنية الـVAR! ⚽📺 قرار حاسم يعيد الريدز إلى أجواء المباراة!

وفي الدقيقة 78 منعت العارضة فرصة محققة من هاري ويلسون.

البعض ظن أن المباراة ستنتهي بالتعادل.

وفي الدقيقة 90+5 حوّل جاكبو عرضية فريمبونج في الشباك لتصبح النتيجة 2-1.

لكن المباراة لم تنته عن ذلك الحد في الدقيقة 90+7 أطلق هاريسون ريد تصويبة صاروخية سكنت شباك أليسون خطف بها نقطة مثيرة في كرافين كوتديج.