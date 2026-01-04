ساري: لا فائدة من ضم لاعبين في نفس مستوى عناصرنا الحالية

الأحد، 04 يناير 2026 - 18:50

كتب : FilGoal

ساري - لاتسيو

أوضح ماوريتسيو ساري المدير الفني للاتسيو عدم وجود فائدة من ضم لاعبين في نفس مستوى عناصرنا الحالية.

وتخطى نابولي عقبة لاتسيو ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإيطالي في مباراة شهدت ثلاث حالات طرد.

وقال المدرب الإيطالي عبر DAZN: "تحدثت مع المديرين وأبلغتهم أننا نحتاج إلى لاعبين ذوي جودة عالية، لا فائدة من التعاقد مع لاعبين في نفس مستوى العناصر الحالية".

وأضاف "تاتي كاستيانوس كان جاهزا للانتقال إلى وست هام، وفي مثل هذه المواقف من الصعب أن تحتفظ باللاعب".

وأنهى حديثه قائلا: "ربما كان بإمكاننا أن نكون أكثر استعدادا قليلا لهذا الاحتمال"

وتغلب نابولي خارج ملعبه على لاتسيو بهدفين دون مقابل ليحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد الهزيمة أمام أودينيزي. بينما فشل لاتسيو في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بتعادلين وهزيمة.

ورفع نابولي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن ميلان المتصدر.

بينما لاتسيو ففي المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

