التشكيل - ثلاثي مانشستر سيتي الهجومي أساسي.. وتغييرات في تشيلسي

الأحد، 04 يناير 2026 - 18:33

كتب : FilGoal

تشيلسي - مانشستر سيتي

أعتمد مانشستر سيتي على الثلاثي الهجومي فيل فودين وإرلينج هالاند وريان شرقي أمام تشيلسي في قمة الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان على استاد الاتحاد في السادسة والنصف مساءً.

وبدأ كالوم مكفارلين مدرب فريق تشيلسي تحت 21 عامًا والمؤقت للفريق الأول بـ فيليب يورجنسن في حراسة المرمى.

وتواجد ريس جيمس في الوسط رفقة كول بالمر لتعويض غيابات الوسط ومويسيس كايسيدو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياش – يوشكو جفارديول – نيكو أورايلي

الوسط: رودري – برناردو سيلفا – تيجاني رينديرز

الهجوم: فيل فودين – إرلينج هالاند – ريان شرقي

وجاء تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن

الدفاع: جوش أتشمبونج – تريفو تشالوباه – بينوا بادياشيلي – مالو جوستو

الوسط: ريس جيمس – إنزو فيرنانديز – كول بالمر

الهجوم: إستيفاو – جواو بيدرو – بيدرو نيتو

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 41 نقطة فيما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 30 نقطة.

