أموريم: أنا مدير مانشستر يونايتد ليس فقط المدرب

الأحد، 04 يناير 2026 - 18:07

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

أعرب روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، عن غضبه إزاء السؤال حول إمكانية استقالته من تدريب الفريق.

وانتهت مباراة مانشستر يونايتد مع ليدز بالتعادل بهدف لكل فريق، في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت على ملعب ليدز.

وقال أموريم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «أنتم تتلقون معلومات انتقائية عن كل شيء. جئت هنا لأكون مديرًا لمانشستر يونايتد، لا مجرد مدرب للفريق، وهذا واضح. أعلم أن اسمي ليس توخيل، ولا كونتي، ولا مورينيو، لكنني مدير مانشستر يونايتد».

وأضاف: «وسيظل الأمر على هذا النحو لمدة 18 شهرًا، أو إلى أن يقرر مجلس الإدارة التغيير. هذه كانت وجهة نظري، وأردت أن أضع حدًا لهذا الحديث. لن أستقيل، وسأقوم بعملي إلى أن يأتي الشخص الآخر ليحل مكاني».

وتابع: «مهمتي ليست أن أكون مدربًا فقط، وإذا كان الناس لا يستطيعون التعامل مع غاري نيفيل والانتقادات لكل شيء، فعلينا تغيير النادي. أنا مدير مانشستر يونايتد، ولست مجرد مدرب. وكل قسم، سواء كان قسم الكشافة أو المدير الرياضي، يجب أن يقوم بعمله، وأنا سأقوم بواجبي لمدة 18 شهرًا، ثم سنمضي قدمًا».

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 31 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد ليدز إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر.

