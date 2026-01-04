العربي القطري يعلن ضم إيكامبي لتعويض النعيمات

أعلن نادي العربي القطري يوم الأحد تعاقده مع المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

قبل ساعات، أعلن نادي الفتح السعودي فسخ تعاقده مع إيكامبي بالتراضي.

ولم يعلن العربي مدة أو تفاصيل التعاقد.

وأوضح النادي القطري عبر موقعه أن هذا التعاقد يأتي بعد الإصابة التي تعرض لها النجم الأردني يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب النعيمات خلال مشاركته مع المنتخب الأردني في منافسات بطولة كأس العرب الشهر الماضي.

وانتظم إيكامبي في تدريبات الفريق استعداداً للاستحقاقات القادمة.

إيكامبي بدأ مشواره الاحترافي في فرنسا، ولعب لأندية بارادو، أولمبيك مارسيليا، ليون، وأنجيه، كما خاض تجربة مع لايبزيج في ألمانيا.

وجرب حظه في السعودية مع أندية الاتفاق والفتح.

وكان إيكامبي قد انضم إلى صفوف الفتح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي الاتفاق.

وتوج إيكامبي بطلاً لكأس أمم إفريقيا 2017 مع منتخب بلاده.