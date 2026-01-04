سلوت يكشف سبب غياب إيكيتيكي أمام فولام

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول سبب غياب مهاجمه الفرنسي هوجو إيكيتيكي في لقاء فولام.

ويحل ليفربول ضيفا على فولام ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قبل اللقاء: "غاب ألكسندر إيزاك لبضعة أسابيع الآن، مما يعني أن إيكيتيكي اضطر للعب أكثر مما فعل طوال الموسم".

وأضاف المدرب الهولندي "لقد أدى ذلك إلى إصابة طفيفة في العضلة الضامة".

وتابع "بالنسبة للاعب في مثل عمره ولم يعتد بعد على الدوري الانجليزي بشكل كامل، كان ذلك أكثر من اللازم".

ودفع أرني سلوت بالهولندي كودي جاكبو في مركز المهاجم الصريح أمام فولام في ظل الغيابات التي ضربت الفريق.

ويغيب عن ليفربول محمد صلاح لمشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، وكذلك ألكسندر إيزاك المصاب، وانضم لهما هوجو إيكتيكي بسبب إصابة عضلية بسيطة.

ويبدأ الريدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي

الوسط: ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز

الهجوم: فلوريان فيرتز - كودي جاكبو - دومينيك سوبوسلاي

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة.

فيما يحل فولام في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة.