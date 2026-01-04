سلوت يكشف سبب غياب إيكيتيكي أمام فولام

الأحد، 04 يناير 2026 - 16:54

كتب : FilGoal

هوجو إيكيتيكي - ليفربول

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول سبب غياب مهاجمه الفرنسي هوجو إيكيتيكي في لقاء فولام.

ويحل ليفربول ضيفا على فولام ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قبل اللقاء: "غاب ألكسندر إيزاك لبضعة أسابيع الآن، مما يعني أن إيكيتيكي اضطر للعب أكثر مما فعل طوال الموسم".

أخبار متعلقة:
قائمة ريال مدريد - عودة كارباخال وكاريراس أمام بيتيس.. وغياب هاوسن كوبي: هاوسن يغيب أمام بيتيس.. وشكوك حول مشاركته أمام أتليتكو مدريد آس: إسبانيول معرض لعقوبة جماهيرية بسبب إلقاء الزجاجات ضد برشلونة التعثرات مستمرة.. مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز

وأضاف المدرب الهولندي "لقد أدى ذلك إلى إصابة طفيفة في العضلة الضامة".

وتابع "بالنسبة للاعب في مثل عمره ولم يعتد بعد على الدوري الانجليزي بشكل كامل، كان ذلك أكثر من اللازم".

ودفع أرني سلوت بالهولندي كودي جاكبو في مركز المهاجم الصريح أمام فولام في ظل الغيابات التي ضربت الفريق.

ويغيب عن ليفربول محمد صلاح لمشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، وكذلك ألكسندر إيزاك المصاب، وانضم لهما هوجو إيكتيكي بسبب إصابة عضلية بسيطة.

ويبدأ الريدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي

الوسط: ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز

الهجوم: فلوريان فيرتز - كودي جاكبو - دومينيك سوبوسلاي

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة.

فيما يحل فولام في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة.

ليفربول هوجو إيكيتيكي أرني سلوت
نرشح لكم
أموريم: أنا مدير مانشستر يونايتد ليس فقط المدرب.. وإذا لم نتعامل مع الانتقادات علينا تغيير النادي مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (1)-(0) ليفربول.. هدف غير محتسب التعثرات مستمرة.. مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز تشكيل ليفربول - سلوت يواجه فولام بدون مهاجم صريح.. وغياب إيكيتيكي تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو وكونيا يقودان الهجوم ضد ليدز مدرب بورنموث: وضع سيمينيو لم يتغير.. سيشارك معنا في المباراة المقبلة أرتيتا: كنا ندرك صعوبة مباراة بورنموث.. وأحببت طريقة جابريال في تجاوز الخطأ الخامس تواليا ودراما برازيلية.. أرسنال يفوز على بورنموث في مباراة درامية
أخر الأخبار
كونتي: ربما نفقتد قليلا للأنانية في الفرص التي نصنعها 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
أموريم: أنا مدير مانشستر يونايتد ليس فقط المدرب.. وإذا لم نتعامل مع الانتقادات علينا تغيير النادي 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: جالاتاسراي ينافس يوفنتوس ويقدم عرضا لاستعارة فراتيزي 33 دقيقة | ميركاتو
العربي القطري يعلن ضم إيكامبي لتعويض النعيمات 47 دقيقة | ميركاتو
مباشر أمم إفريقيا – المغرب (0)-(0) تنزانيا.. إصابة الحارس 52 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة طائرة – قبل مواجهة كبار الزمالك.. الأهلي بطلا لدوري المرتبط للسيدات ساعة | كرة طائرة
تشكيل أمم إفريقيا - حكيمي أساسي مع المغرب لأول مرة.. وتنزانيا بدون ساماتا ساعة | أمم إفريقيا
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) بيتيس.. جوووووول راااائع ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520552/سلوت-يكشف-سبب-غياب-إيكيتيكي-أمام-فولام