التعثرات مستمرة.. مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز

تعادل مانشستر يونايتد مع ليدز يونايتد بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب إيلاند رود بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التعادل رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 31 في المركز الخامس بجدول الترتيب، كما ارتفع رصيد ليدز للنقطة 22 في المركز الـ 16.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي رغم سيطرة مانشستر يونايتد على مجرياته.

وفي الشوط الثاني تقدم بريندين أرونسون بالهدف الأول لليدز في الدقيقة 62 من انفراد بالمرمى بعد تمريرة من باسكال سترويك.

وبعد 3 دقائق تعادل مانشستر يونايتد عن طريق ماتيوس كونيا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

⚽️🔥 مانشستر يونايتد يحتاج إلى 3 دقائق فقط لتعديل النتيجة عبر لاعبه كونيا#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/IJp5roWEOv — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 4, 2026

وأهدر بينجاكيم سيسكو أكثر من فرصة لتسجيل هدف الفوز لمانشستر يونايتد لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة ضد بيرنلي يوم الأربعاء 7 يناير، بينما يلتقي ليدز في نفس اليوم مع نيوكاسل.