تشكيل ليفربول - سلوت يواجه فولام بدون مهاجم صريح.. وغياب إيكيتيكي
الأحد، 04 يناير 2026 - 15:53
كتب : FilGoal
دفع أرني سلوت بالهولندي كودي جاكبو في مركز المهاجم الصريح أمام فولام في ظل الغيابات التي ضربت الفريق.
ويحل ليفربول ضيفا على فولام ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.
ويغيب عن ليفربول محمد صلاح لمشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، وكذلك ألكسندر إيزاك المصاب، وانضم لهما هوجو إيكتيكي بسبب إصابة عضلية بسيطة.
ويبدأ الريدز المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي
الوسط: ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز
الهجوم: فلوريان فيرتز - كودي جاكبو - دومينيك سوبوسلاي
ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة.
فيما يحل فولام في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة.
