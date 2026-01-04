تشكيل ليفربول - سلوت يواجه فولام بدون مهاجم صريح.. وغياب إيكيتيكي

الأحد، 04 يناير 2026 - 15:53

كتب : FilGoal

ليفربول - أرني سلوت

دفع أرني سلوت بالهولندي كودي جاكبو في مركز المهاجم الصريح أمام فولام في ظل الغيابات التي ضربت الفريق.

ويحل ليفربول ضيفا على فولام ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ويغيب عن ليفربول محمد صلاح لمشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، وكذلك ألكسندر إيزاك المصاب، وانضم لهما هوجو إيكتيكي بسبب إصابة عضلية بسيطة.

أخبار متعلقة:
قائمة ريال مدريد - عودة كارباخال وكاريراس أمام بيتيس.. وغياب هاوسن كوبي: هاوسن يغيب أمام بيتيس.. وشكوك حول مشاركته أمام أتليتكو مدريد فليك: لم نستحق الفوز على إسبانيول.. وشكرا لجوان جارسيا ذا أثلتيك: راموس يقود عرضا بـ 400 مليون يورو لشراء إشبيلية

ويبدأ الريدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي

الوسط: ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز

الهجوم: فلوريان فيرتز - كودي جاكبو - دومينيك سوبوسلاي

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة.

فيما يحل فولام في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة.

أرني سلوت ليفربول فولام
نرشح لكم
أموريم: أنا مدير مانشستر يونايتد ليس فقط المدرب.. وإذا لم نتعامل مع الانتقادات علينا تغيير النادي سلوت يكشف سبب غياب إيكيتيكي أمام فولام مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (1)-(0) ليفربول.. هدف غير محتسب التعثرات مستمرة.. مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو وكونيا يقودان الهجوم ضد ليدز مدرب بورنموث: وضع سيمينيو لم يتغير.. سيشارك معنا في المباراة المقبلة أرتيتا: كنا ندرك صعوبة مباراة بورنموث.. وأحببت طريقة جابريال في تجاوز الخطأ الخامس تواليا ودراما برازيلية.. أرسنال يفوز على بورنموث في مباراة درامية
أخر الأخبار
كونتي: ربما نفقتد قليلا للأنانية في الفرص التي نصنعها 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
أموريم: أنا مدير مانشستر يونايتد ليس فقط المدرب.. وإذا لم نتعامل مع الانتقادات علينا تغيير النادي 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: جالاتاسراي ينافس يوفنتوس ويقدم عرضا لاستعارة فراتيزي 33 دقيقة | ميركاتو
العربي القطري يعلن ضم إيكامبي لتعويض النعيمات 47 دقيقة | ميركاتو
مباشر أمم إفريقيا – المغرب (0)-(0) تنزانيا.. إصابة الحارس 51 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة طائرة – قبل مواجهة كبار الزمالك.. الأهلي بطلا لدوري المرتبط للسيدات ساعة | كرة طائرة
تشكيل أمم إفريقيا - حكيمي أساسي مع المغرب لأول مرة.. وتنزانيا بدون ساماتا ساعة | أمم إفريقيا
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) بيتيس.. جوووووول راااائع ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520542/تشكيل-ليفربول-سلوت-يواجه-فولام-بدون-مهاجم-صريح-وغياب-إيكيتيكي