تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو وكونيا يقودان الهجوم ضد ليدز

الأحد، 04 يناير 2026 - 13:33

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد أمام وست هام

أعلن روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليدز يونايتد.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليدز في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد بينجامين سيسكو كأساسي في الهجوم برفقة ماتيوس كونيا.

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب تشيلسي: لا أنظر لما بعد مباراة مانشستر سيتي.. وهذه علاقتي بـ ماريسكا بطل افتتاحية العام.. سندرلاند يفرض التعادل على مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي - سافينيو أساسي في الوسط ضد سندرلاند رومانو: ماريسكا ضمن المرشحين لتدريب مانشستر سيتي مستقبلا

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: سين لامينس.

الدفاع: ليني يورو - أيدن هيفين - ليساندرو مارتينيز.

الوسط: ديوجو دالوت - كاسيميرو - مانويل أوجارتي - لوك شو.

الهجوم: باتريك دورجو - بينجامين سيسكو - ماتيوس كونيا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل ليدز المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة.

مانشستر يونايتد ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أموريم: أنا مدير مانشستر يونايتد ليس فقط المدرب.. وإذا لم نتعامل مع الانتقادات علينا تغيير النادي سلوت يكشف سبب غياب إيكيتيكي أمام فولام مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (1)-(0) ليفربول.. هدف غير محتسب التعثرات مستمرة.. مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز تشكيل ليفربول - سلوت يواجه فولام بدون مهاجم صريح.. وغياب إيكيتيكي مدرب بورنموث: وضع سيمينيو لم يتغير.. سيشارك معنا في المباراة المقبلة أرتيتا: كنا ندرك صعوبة مباراة بورنموث.. وأحببت طريقة جابريال في تجاوز الخطأ الخامس تواليا ودراما برازيلية.. أرسنال يفوز على بورنموث في مباراة درامية
أخر الأخبار
كونتي: ربما نفقتد قليلا للأنانية في الفرص التي نصنعها دقيقة | الكرة الأوروبية
أموريم: أنا مدير مانشستر يونايتد ليس فقط المدرب.. وإذا لم نتعامل مع الانتقادات علينا تغيير النادي 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: جالاتاسراي ينافس يوفنتوس ويقدم عرضا لاستعارة فراتيزي 32 دقيقة | ميركاتو
العربي القطري يعلن ضم إيكامبي لتعويض النعيمات 46 دقيقة | ميركاتو
مباشر أمم إفريقيا – المغرب (0)-(0) تنزانيا.. إصابة الحارس 51 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة طائرة – قبل مواجهة كبار الزمالك.. الأهلي بطلا لدوري المرتبط للسيدات ساعة | كرة طائرة
تشكيل أمم إفريقيا - حكيمي أساسي مع المغرب لأول مرة.. وتنزانيا بدون ساماتا ساعة | أمم إفريقيا
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) بيتيس.. جوووووول راااائع ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520531/تشكيل-مانشستر-يونايتد-سيسكو-وكونيا-يقودان-الهجوم-ضد-ليدز