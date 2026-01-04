تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو وكونيا يقودان الهجوم ضد ليدز

أعلن روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليدز يونايتد.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليدز في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد بينجامين سيسكو كأساسي في الهجوم برفقة ماتيوس كونيا.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: سين لامينس.

الدفاع: ليني يورو - أيدن هيفين - ليساندرو مارتينيز.

الوسط: ديوجو دالوت - كاسيميرو - مانويل أوجارتي - لوك شو.

الهجوم: باتريك دورجو - بينجامين سيسكو - ماتيوس كونيا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل ليدز المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة.