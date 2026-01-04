أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: لا أستهين بأي منافس.. وأضع نفسي تحت الضغوطات دائما

يرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن بنين سيكون منافسا قويا خلال المواجهة المقرر أن تجمع بين الفريقين.

ويلتقي منتخبا مصر وبنين في ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية يوم الإثنين المقبل 5 يناير الساعة الخامسة مساءً على ستاد ادرار بأجادير.

وقال حسام حسن عبر المؤتمر الصحفي: "نحن في مرحلة مهمة جدا لمنتخب مصر وطموحنا خلال بطولة أمم إفريقيا، هدفنا تخطي بنين الذي نحترمه ونقدره وبالتأكيد وصوله لثمن النهائي لم يكن صدفة".

وشدد "منتخب بنين لعب بشكل رائع خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لكن لدينا طموح كبير لإسعاد الشعب المصري".

وتابع "عملنا خلال الفترة الماضية على نقاط القوة والضعف لمنتخب بنين، وأثق في لاعبي المنتخب لتحقيق ما نسعى إليه".

وبسؤاله عن اقتراب صلاح من تحطيم الأرقام القياسية لمنتخب مصر أجاب حسام حسن "محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم آخر عشر سنوات، وبالتأكيد هو قادر على تحطيم الأرقام القياسية ولديه طموح وعقلية احترافية مميزة، وأتمنى له التوفيق مع منتخب مصر وناديه ليفربول، وهو من الأعمدة الرئيسية، وأتمنى تتويجه باللقب".

أما عن جاهزية اللاعبين فأوضح "أي فريق يعاني من إصابات وكدمات، ولدينا مهند لاشين لم يدخل تدريبات الفريق منذ إصابته حتى الآن لكن مصطفى محمد عاد للمشاركة في المران بشكل طبيعي أمس السبت، والجميع على أتم الجاهزية".

وأضاف "سنقيم حالة مهند لاشين في تدريبات اليوم وهو وأي لاعب يعاني من الكدمات".

وكشف حسام حسن "لأول مرة أحصل على فترة طويلة مع المنتخب مثل الفترة بين مواجهة أنجولا وبنين وكانت فرصة لنا لعمليات الاستشفاء، واللاعبون لديهم حماس كبير".

وشدد "ليست من عادتي الاستهانة بأي منافس حتى عندما كنت لاعبا، ووجهة نظري لا يوجد منتخب سهل خاصة مع احتراف اللاعبين الأفارقة في أوروبا، وبالنسبة لي مواجهة بنين مثل نهائي أمم إفريقيا".

وواصل "أفضل اختيار اللاعب الذي يمكنه اللعب في أكثر من مركز، محمود تريزيجيه يمكنه اللعب كجناح ولاعب وسط وصانع ألعاب، صلاح أيضا لديه من الخبرة ما يكفي ونسعى لتوظيفه في مراكز الهجوم المختلفة".

وبسؤاله عن الشائعات المثارة حول معسكر المنتخب أوضح "لا نتابع أي شائعة ولا نشغل بالنا بذلك وتعودنا على ذلك وتركيزنا في كرة القدم فقط، والحمد لله لدينا منظومة كافية لتلبية احتياجات اللاعبين".

وكشف حسام حسن "دائما ما أضع نفسي تحت الضغوط، ولا يوجد مدير فني لمنتخب بحجم مصر لن يعاني من الضغوط لكنها ضغوطات إيجابية بالنسبة لي وطبيعية وأسعى لتحويلها إلى أمر إيجابي يساعدني في عملي، ولا يوجد هدف بالنسبة لي سوى إسعاد الجماهير ومصلحة بلدي".

وأردف "منتخب مصر يمتلك حراس مرمى على أعلى مستوى وبغض النظر عن اللاعب الأساسي منهم أثق في أنه سيقدم أداء جيد".

واختتم حسام حسن تصريحاته "أمم إفريقيا بطولة كبيرة وكانت رغبتي منح اللاعبين فرصة أمام أنجولا والمشاركة لمنحهم فرصة الظهور في البطولة بالإضافة لتجهيزهم من أجل المرحلة المقبلة".

منتخب بنين احتل المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط ليضمن التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث، فيما حسم منتخب السنغال الصدارة بـ 7 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.

وسقط منتخب بنين أمام السنغال بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية، قبل أن ينتظر موقف ثالث المجموعة الرابعة الذي حسمه منتخب بنين.