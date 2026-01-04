أمم إفريقيا - أمرابط يواصل الغياب أمام تنزانيا

الأحد، 04 يناير 2026 - 11:47

كتب : FilGoal

المغرب - سفيان أمرابط

من المرجح أن يواصل سفيان أمرابط نجم منتخب المغرب غيابه عن الفريق في لقاء تنزانيا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الأحد.

وغاب أمرابط أمام زامبيا في ختام مرحلة المجموعات بسبب الإصابة.

ولم يشارك أمرابط في تدريب الفريق الأخير قبل ملاقاة تنزانيا مما يؤكد صعوبة مشاركته في اللقاء.

وعانى أمرابط من أنتفاخ في كاحل رجله اليمنى.

وهو ما دفع وليد الركراكي مدرب المغرب إلى إراحته في مباراة زامبيا، التي جرت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

قبل أيام، قال أمرابط في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "سبب غيابي أمام زامبيا؟ لقد ابتعدت لفترة طويلة، 5 أسابيع دون لعب، ثم شاركت في مباراتين قبل هذه. لذلك أرى أنه كان من الجيد أن آخذ الأمور بهدوء".

وأضاف "الحمد لله، أتحسن يوما بعد يوم. أعمل بجد لأكون في جاهزية بنسبة 100%".

وتابع "عادة عندما تلعب مباراة وتصاب، تظهر بعض المضاعفات، ينتفخ الكاحل قليلا ويصبح أقل مرونة، ولهذا السبب لم ألعب أمام زامبيا".

وأكمل لاعب ريال بيتيس "علي الانتظار حتى لقاء تنزانيا يوم الأحد لأصبح أكثر جاهزية وأفضل بدنيا".

يذكر أن سفيان أمرابط انضم إلى صفوف منتخب المغرب قبل الموعد المتوقع، من أجل الاستعداد لكأس أمم إفريقيا.

فقد سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية بالتمسك باللاعبين المشاركين في البطولة حتى يوم 15 ديسمبر، أي قبل انطلاق البطولة بأسبوع.

لكن ناديه الإسباني منح له الإذن بالمغادرة، ليلتحق بمنتخب المغرب قبل نحو 10 أيام من انطلاق البطولة، بسبب عدم اكتمال تعافيه بنسبة 100% للعب آخر مباراتين قبل انضمامه للأسود.

